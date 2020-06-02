Рада упростила ввоз аналогов патентованных импортных лекарств

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2429 во втором чтении с технико-юридическими правками проголосовали 332 народных депутата.

Документом внесены изменения в законы "О лекарственных средствах", "О донорстве крови и ее компонентов", "Об охране прав на изобретения и полезные модели", "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах".

Согласно пояснительной записке к документу, целью принятия закона указано сокращение времени вывода на рынок Украины генерических лекарственных средств путем введения "положений Болар".

В частности, закон "О лекарственных средствах" дополнен положением, что "ссылка заявителя на регистрационную информацию референтного/оригинального лекарственного средства и использование ее в регистрационных материалах, представляемых им для регистрации другого лекарственного средства, содержащего такое же действующее вещество, и референтное/оригинальное лекарственное средство, нельзя считать разглашением и недобросовестным коммерческим использованием такой информации".

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Кроме того, закон призван создать основания для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, необходимых для медицинского обеспечения военнослужащих - участников международных операций по поддержанию мира и безопасности, усовершенствовать порядок ввоза наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в виде фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств.

Согласно пояснительной записке, также документом устраняются барьеры в развитии системы службы крови и устанавливается запрет на вывоз донорской крови в условиях дефицита этого ресурса в Украине.

В частности, согласно закону "вывоз за пределы Украины донорской крови и ее компонентов может быть осуществлен только в случае предоставления гуманитарной помощи в случаях чрезвычайных ситуаций по решению Кабинета министров при условии полного обеспечения ими потребностей охраны здоровья населения Украины".