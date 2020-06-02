Цены на нефть превысили $39 впервые с марта

Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Днем составляла $39,02 (+1,8%). Цена нефти WTI выросла на 1,3%, до $36,27 за баррель.

Утром котировки нефти начали рост на сигналах о том, что нефтедобывающие страны, в том числе Россия и Саудовская Аравия, могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября. По данным источников The Wall Street Journal, встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня.