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Цены на нефть превысили $39 впервые с марта
Стоимость августовских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднялась выше $39 за баррель впервые с 11 марта.
Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.
Днем составляла $39,02 (+1,8%). Цена нефти WTI выросла на 1,3%, до $36,27 за баррель.
Утром котировки нефти начали рост на сигналах о том, что нефтедобывающие страны, в том числе Россия и Саудовская Аравия, могут продлить нынешний уровень сокращения добычи до 1 сентября. По данным источников The Wall Street Journal, встреча министров ОПЕК+ будет перенесена на 4 июня с 9 июня.
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