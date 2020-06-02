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Рада одобрила передачу корпуса завода "Антонов" судьям Антикоррупционного суда

Рада одобрила передачу корпуса завода

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3350 во втором чтении проголосовал 251 народный депутат.

Как указано в пояснительной записке к проекту, для обеспечения Высшего антикоррупционного суда надлежащим помещением предлагается осуществить передачу от государственного предприятия "Антонов" нежилого здания по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41, литера А.

Проектом предполагается, что "Анотонов" передаст здание по рыночной стоимости в счет погашения задолженности госпредприятия, как правопреемника ГП "Киевский авиационный завод "Авиант" по облигациям, выпущенным в 2009 году под гарантии государства.

Согласно пояснительной записке к документу, ранее Кабмин передал здания лабораторного корпуса №1 по ул. Преображенский, 5/2, зданий лабораторного корпуса №1 и административно-лабораторного корпуса №2 по ул. Максима Кривоноса, 2а, в Киеве из сферы управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для размещения Апелляционной палаты и судебных палат ВАКС.

Однако, указанные помещения не были переданы суду из-за ряда проблемных вопросов, которые в целом блокируют возможность осуществить такую ​​передачу. В частности, часть помещений находится под арестами из-за неплатежеспособности балансодержателей (пять государственных учреждений из сферы управления Министерства развития общин и территорий), в одном из балансодержателей начата процедура приватизации, в отношении части помещений еще действуют договоры аренды с балансодержателем и тому подобное.

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В связи с этим, для начала работы суда были приняты решения о временном размещении Высшего антикоррупционного суда в трех зданиях по ул. Крещатик, 42-А, ул. Крестовый, 4 (бывшие здания Печерского районного суда. Киева) и по ул. Победы, 41, в Киеве.

"В процессе обустройства указанных помещений было установлено, что нежилое здание (литера А) по ул. Победы, 41, в Киеве имеет потенциал реконструкции с достройкой, что позволит разместить в одном помещении всех судей и аппарат Высшего антикоррупционного суда", – отмечается в сообщении.

Автор: 

ВР (2865) законопроєкт (1667) ДП "Антонов" (114) Антикорупційний суд ВАКС (737)


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Ну конечно! Без "Антонова" Украина обойдется, а вот без суда - ну никак! Почему то в голову в адрес всех этих чиновников во главе с господином Зеленским приходят слова одни непечатные !
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02.06.2020 17:30 Відповісти
да и верховна рада нам нахрен не нужна.
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02.06.2020 17:33 Відповісти
а бобло где? в мешках? кто то взял бобулечки а скинул совковый сарай! ТАК ДЕРЖАТЬ!!
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02.06.2020 17:50 Відповісти
Предыдущий президент перевел Антонов в Укроборонпром, в результате не гражданских самолетов не обещенных беспилотников нет, правда при нармальных руководителях, а не хапугах было бы и то и другое. Мрию и Русланы используют за копейки как свои собственные вот истинная цель перевода в Укроборонпром, а затем продать здания и землю и тупо застроить своими полрядчиками предворительно убрав с рынка Укрбуд вместе с инвесторами , у которых нет "няни".
Нам хлеба не нада, тоесть самолетов с которых Украина могла получить не малую производственно-комерческую выгоду и ВВП в высоких технологиях, но наверное судиться в беззаконной зстране больше смыста посчитали профессиональные законники в Раде.
Вредительство продолжается с большей силой несмотря на Майданы и смены властей просто похрен все им.
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02.06.2020 23:47 Відповісти
Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в закон "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением Источник: https://biz.censor.net/n3199549

І що там тепер судді будуть в баскетбол чи у футзал грати ?
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02.06.2020 23:50 Відповісти

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