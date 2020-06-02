Во Франции возобновили работу кафе и рестораны

Франция во вторник, 2 июня, перешла ко второму этапу снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе агентства по развитию туризма во Франции Atout France, в большинстве регионов открылись рестораны, бары, пляжи и музеи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В рамках плана по снятию ограничений со 2 июня в стране при условии соблюдения ограничений начали открываться рестораны и бары внутри "зеленой зоны", включающей всю Францию, кроме столичного региона Иль-де-Франс, Гвианы и Майотты. В Парижском регионе, который находится в "оранжевой зоне", получили разрешение на открытие только террасы", – сообщили в агентстве.

В Atout France уточнили, что пляжи, крупные музеи и исторические памятники также открылись 2 июня.

По данным ведомства, с 15 июня Франция собирается открыть свои границы внутри Шенгенской зоны, а возобновление поездок для туристов из Украины возможно в скором времени после этого.

Третий этап выхода из ограничений намечен на 22 июня, с этого дня начнут открываться театры и кинозалы по всей стране.

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В свою очередь министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр заявил, что падение ВВП Франции в этом году составит 11%, а не 8%, как ожидалось ранее. По словам министра, это означает, что правительство должно продолжать стимулирующие меры и проводить реформы, ориентированные на бизнес, но не поднимать налоги, поскольку это может ослабить экономический рост.

В частности, власти Франции намерены помогать владельцам ресторанов с оплатой аренды, а также поддерживать автомобильный, туристический и авиастроительный сектора.

Коронавирусом в стране заболели 158 тыс. человек, умерли почти 29 тыс. Франция - самое популярное в мире направление международного туризма. В 2019 году ее посетили около 90 млн иностранных туристов.