"Укрзализныця" в первый день работы электричек перевезла 48 тысяч пассажиров

"Укрзализныця" в первый день возобновления курсирования пригородных поездов – 1 июня – перевезла в пригородном сообщении 48,1 тыс. пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Кроме того, 1 июня услугами "Укрзализныци" воспользовались 5,8 тыс. пассажиров ночных и скоростных поездов.

"Укрзализныця за 1 июня перевезла почти 6 тыс. пассажиров, а средняя населенность пассажирских поездов в этот день составляла 80%. Это хороший новый старт, мы очень рады, что курсирование восстановлено и пассажиры к нам так быстро возвращаются. Кстати, с начала возобновления поставок проездных документов уже приобретено более 100 тыс. билетов, из них только 1 июня – почти 34 тыс.", – рассказал и.о. главы компании Иван Юрик.

Он напомнил, что в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, будет реализовываться 50% мест, то есть в одном купе будет находиться не более двух человек. Для плацкартных вагонов в продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех в купе и на одно боковое место.

Вместе с тем "Укрзализныця" призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом, ведь только сознательное отношение и неукоснительное соблюдение рекомендаций Минздрава гарантировать безопасность проезда по железной дороге.

Как сообщалось, "Укрзализныця" 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов: к работе приступили 439 поездов, а также возобновила работу ряда скоросных и ночных поездов.

В случае принятия в дальнейшем соответствующих решений региональными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций назначения пригородных поездов будет продолжаться. С расписанием электропоездов, которые восстановили курсирование, можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов "Укрзализныци".