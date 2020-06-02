"Укрзализныця" начнет поиск инвесторов для своих 8 ведомственных больниц

АО "Укрзализныця" изучает возможность привлечения инвесторов для реформирования ведомственных больниц, их обеспечения современным оборудованием и повышение уровня заработной платы персонала.

Об этом исполнительный директор филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" Наталья Билинская сообщила во время презентации реформы Львовской клинической больницы на железнодорожном транспорте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

По словам Билинской, сейчас оборудование ведомственных больниц современной медицинской техникой невозможно из-за сложных экономических условий, поэтому будет произведен поиск инвесторов, что позволит сохранить персонал медучреждений и повысить качество обслуживания.

Глава филиала считает, что привлечение инвесторов также позволит повысить зарплаты медицинских работников до уровня заработных плат частных больниц.

С этой целью также планируется пересмотреть систему страхования железнодорожников.

"Железнодорожники, которых более 250 тысяч, наконец должны получить надлежащие медицинские услуги в пределах своей страховки. Это возможно обеспечить путем проведения конкурентных тендерных торгов на площадке ProZorro с привлечением к отбору самых успешных страховщиков", – сказал Белинская.

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Напомним, филиал "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" предоставляет медицинские услуги железнодорожникам, членам их семей, пассажирам железнодорожного транспорта и всем гражданам Украины. В состав филиала входят 8 клинических больниц в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Сейчас убыточность этих медицинских учреждений достигает более 800 млн грн в год.