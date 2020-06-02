БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
868 1

"Укрзализныця" начнет поиск инвесторов для своих 8 ведомственных больниц

АО "Укрзализныця" изучает возможность привлечения инвесторов для реформирования ведомственных больниц, их обеспечения современным оборудованием и повышение уровня заработной платы персонала.

Об этом исполнительный директор филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" Наталья Билинская сообщила во время презентации реформы Львовской клинической больницы на железнодорожном транспорте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

По словам Билинской, сейчас оборудование ведомственных больниц современной медицинской техникой невозможно из-за сложных экономических условий, поэтому будет произведен поиск инвесторов, что позволит сохранить персонал медучреждений и повысить качество обслуживания.

Глава филиала считает, что привлечение инвесторов также позволит повысить зарплаты медицинских работников до уровня заработных плат частных больниц.

С этой целью также планируется пересмотреть систему страхования железнодорожников.

"Железнодорожники, которых более 250 тысяч, наконец должны получить надлежащие медицинские услуги в пределах своей страховки. Это возможно обеспечить путем проведения конкурентных тендерных торгов на площадке ProZorro с привлечением к отбору самых успешных страховщиков", – сказал Белинская.

Читайте также: "Укрзализныця" продлила контракт на поставку питания в скоростных поездах

Напомним, филиал "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" предоставляет медицинские услуги железнодорожникам, членам их семей, пассажирам железнодорожного транспорта и всем гражданам Украины. В состав филиала входят 8 клинических больниц в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Сейчас убыточность этих медицинских учреждений достигает более 800 млн грн в год.

Автор: 

лікарня (205) медицина (615) Укрзалізниця (4761)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот интересно-платить по 50 млн.грн. на разные "аудиты" проходимцам деньги есть,а врачам нет.Куда делись деньги от проданных "непрофильных активов"? Какие еще "инвесторы"- для супердоходной отрасли? Опять "пересмотр системы страхования"-панацея от воровства и коррупции ? Неспособность АО,ООО и пр "Рогов с копытами" вместе с "наб.советами" за развалом "Укрзализницы",наладить внутреннее производство,субсидировать производство локомотивов в Украине, чтобы из будущих доходов самим финансировать больницы и врачей(и себя любимых),и вообще почему ведомственные больницы были доведены до краха? Жаба давила наладить достаточное финансирование своих медучреждений? Деньги на покупку электровозов у забугорных прохиндеев-подельников есть,а на больницы-нет. Потому что "откатов" не будет?. А вот со страховиками,теми же АО"Рога и копыта" можно договориться,почему нет? Хотя президент США Д.Трамп ясно сказал о страховиках-паразитах "Внедренная Бараком Обамой Obamacare - это катастрофа. Очень плохая система, которая будет ликвидирована и заменена на лучшую и более дешевую программу... Сейчас медицинские страховки дорогие и ужасные, что несправедливо".Этого же мнения придерживаются все жители США,ЕС.и др.судя по их коментам в соц сетях. А мы внедряем еще эту свору паразитов на шею ЖД к уже имеющимся граблям.. Нормальный ход.Всем добра.
показати весь коментар
02.06.2020 19:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 