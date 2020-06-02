Саакашвили раскритиковал введение квот на импорт удобрений

Председатель исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили высказался против введения квот на импорт минеральных удобрений.

Об этом Саакашвили заявил в ходе онлайн-встречи с бизнесом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По ситуации с удобрениями. Я вчера направил министру экономики письмо. Мы будем это обсуждать с премьер-министром… Мне кажется, мы это остановим", – сказал глава исполкома Совета реформ.

По словам Саакашвили, данная инициатива – "классический случай лоббирования интересов монополистически-олигархического бизнеса".

"Ситуация следующая: защищая украинского производителя, в итоге закрывается импорт (удобрений, – ред.) не только из России, но и из Европы, которые на 30% дешевле обходятся, чем из России. Ситуация простая. У нас есть монополист-олигарх, в данном случае это Фирташ, и, насколько я понимаю, Бахматюк. Они поделили рынок", – сказал глава исполнительного комитета Нацсовета реформ.

По словам Саакашвили, с другой стороны есть небольшие производители удобрений, которые прекрасно конкурируют и получают прибыль. В этом контексте он привел пример завода по производству удобрений энергохолдинга ДТЭК.

"Почему-то это маленькое предприятие работает, и не только ДТЭК, но и несколько других хорошо работают. Если они хорошо работают, почему другие нет?", – отметил он.

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Как сообщалось, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что министерство рассматривает возможность введения квот на импорт минеральных удобрений в страну.

В свою очередь ряд аграрных ассоциаций, импортеров и трейдеров агрохимии публично высказался против данной идеи и призвал правительство от нее отказаться.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в августе 2019 года возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

Ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений в Украине, однако окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено.

Напомним, ранее Украина приняла решение повысить пошлины на импорт российских минеральных удобрений до 42,96%, а также ввела санкции против крупнейших российских производителей.