БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
888 0

Саакашвили раскритиковал введение квот на импорт удобрений

Саакашвили раскритиковал введение квот на импорт удобрений

Председатель исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили высказался против введения квот на импорт минеральных удобрений.

Об этом Саакашвили заявил в ходе онлайн-встречи с бизнесом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По ситуации с удобрениями. Я вчера направил министру экономики письмо. Мы будем это обсуждать с премьер-министром… Мне кажется, мы это остановим", – сказал глава исполкома Совета реформ.

По словам Саакашвили, данная инициатива – "классический случай лоббирования интересов монополистически-олигархического бизнеса".

"Ситуация следующая: защищая украинского производителя, в итоге закрывается импорт (удобрений, – ред.) не только из России, но и из Европы, которые на 30% дешевле обходятся, чем из России. Ситуация простая. У нас есть монополист-олигарх, в данном случае это Фирташ, и, насколько я понимаю, Бахматюк. Они поделили рынок", – сказал глава исполнительного комитета Нацсовета реформ.

По словам Саакашвили, с другой стороны есть небольшие производители удобрений, которые прекрасно конкурируют и получают прибыль. В этом контексте он привел пример завода по производству удобрений энергохолдинга ДТЭК.

"Почему-то это маленькое предприятие работает, и не только ДТЭК, но и несколько других хорошо работают. Если они хорошо работают, почему другие нет?", – отметил он.

Читайте также: Химическая компания Фирташа оспорила решение АМКУ о принудительном разделении

Как сообщалось, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что министерство рассматривает возможность введения квот на импорт минеральных удобрений в страну.

В свою очередь ряд аграрных ассоциаций, импортеров и трейдеров агрохимии публично высказался против данной идеи и призвал правительство от нее отказаться.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в августе 2019 года возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

Ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений в Украине, однако окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено.

Напомним, ранее Украина приняла решение повысить пошлины на импорт российских минеральных удобрений до 42,96%, а также ввела санкции против крупнейших российских производителей.

Автор: 

квоти (148) Саакашвілі Міхеіл (48) Фірташ Дмитро (619) мінеральні добрива (49) добрива (195)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 