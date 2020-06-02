"Газпром" сменил владельца судна для достройки "Северного потока-2"

Единственное российское судно, которое способно достроить газопровод "Северный поток-2", – трубоукладчик "Академик Черский" – перешло в собственность "Самарского теплоэнергетического имущественного фонда" (СТИФ).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из регистрации судна в Российском международном реестре судов, передает БизнесЦензор.

Когда именно СТИФ получил на баланс судно "Академик Черский", неизвестно. Это единственный подобный актив фонда из Самары, тогда как "Газпром флоту" принадлежат семь судов.

Ранее о собственнике "Академика Черского" нигде не сообщалось, а эксплуатирующей организацией называлась "дочка" "Газпрома" – ООО "Газпром флот". Судно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота" с 2016 года. Трубоукладчик фигурировал на сайте "Газпром флота" по крайней мере до февраля 2020 года.

Из наиболее актуального списка аффилированных лиц ПАО "Газпром" следует, что по состоянию на 31 марта 2020 года СТИФ входил в группу "Газпрома". Учредителями СТИФ были указаны "Газпром теплоэнерго" (51%) и "Газпром межрегионгаз Самара" (49%), следует из выписки из ЕГРЮЛ.

Оба предприятия входят в группу "Газпром межрегионгаз" — энергосбытовую структуру "Газпрома". Но СТИФ является непубличным обществом и не обязан раскрывать участников, а значит, на текущую дату теоретически мог сменить владельца.

Основная деятельность – аренда и управление недвижимым имуществом. В конце марта 2020 года фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург, следует из данных ЕГРЮЛ на 1 июня.

Как отмечает Reuters, таким образом "Газпром" может попытаться избежать риска новых санкций США в адрес российского газового концерна в случае использования судна для достройки "Северного потока-2".

Американские санкции, принятые в декабре 2019 года, обязывают президента США внести в черный список SDN любую компанию, которая предоставляет суда для строительства "Северного потока-2". Само судно тоже может быть включено в список SDN – в таком случае "Академик Черский", вероятно, сможет достроить газопровод, но впоследствии лишится доступа к любым иностранным услугам (дооборудование, ремонт и т.д.).

Источник РБК в "Газпроме" уже заявил, что "санкционные риски в связи с работой судна нивелированы".

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Как сообщалось, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, содержащий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Незадолго перед этим швейцарская компания Allseas приостановила работы по газопроводу "Северный поток-2" до разъяснения американскими властями введенных США санкций.

Аналитическое издание S&P Global Platts допускает, что к достройке трубопровода "Северный поток-2" могут быть привлечены российские компании и суда, однако они не успеют завершить строительство в короткие сроки, хотя в Балтийском море осталось проложить только 6% газопровода (160 км).