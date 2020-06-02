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"Газпром" сменил владельца судна для достройки "Северного потока-2"

Единственное российское судно, которое способно достроить газопровод "Северный поток-2", – трубоукладчик "Академик Черский" – перешло в собственность "Самарского теплоэнергетического имущественного фонда" (СТИФ).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из регистрации судна в Российском международном реестре судов, передает БизнесЦензор.

Когда именно СТИФ получил на баланс судно "Академик Черский", неизвестно. Это единственный подобный актив фонда из Самары, тогда как "Газпром флоту" принадлежат семь судов.

Ранее о собственнике "Академика Черского" нигде не сообщалось, а эксплуатирующей организацией называлась "дочка" "Газпрома" – ООО "Газпром флот". Судно находилось в эксплуатационном управлении "Газпром флота" с 2016 года. Трубоукладчик фигурировал на сайте "Газпром флота" по крайней мере до февраля 2020 года.

Из наиболее актуального списка аффилированных лиц ПАО "Газпром" следует, что по состоянию на 31 марта 2020 года СТИФ входил в группу "Газпрома". Учредителями СТИФ были указаны "Газпром теплоэнерго" (51%) и "Газпром межрегионгаз Самара" (49%), следует из выписки из ЕГРЮЛ.

Оба предприятия входят в группу "Газпром межрегионгаз" — энергосбытовую структуру "Газпрома". Но СТИФ является непубличным обществом и не обязан раскрывать участников, а значит, на текущую дату теоретически мог сменить владельца.

Основная деятельность – аренда и управление недвижимым имуществом. В конце марта 2020 года фонд сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург, следует из данных ЕГРЮЛ на 1 июня.

Как отмечает Reuters, таким образом "Газпром" может попытаться избежать риска новых санкций США в адрес российского газового концерна в случае использования судна для достройки "Северного потока-2".

Американские санкции, принятые в декабре 2019 года, обязывают президента США внести в черный список SDN любую компанию, которая предоставляет суда для строительства "Северного потока-2". Само судно тоже может быть включено в список SDN – в таком случае "Академик Черский", вероятно, сможет достроить газопровод, но впоследствии лишится доступа к любым иностранным услугам (дооборудование, ремонт и т.д.).

Источник РБК в "Газпроме" уже заявил, что "санкционные риски в связи с работой судна нивелированы".

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Как сообщалось, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, содержащий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Незадолго перед этим швейцарская компания Allseas приостановила работы по газопроводу "Северный поток-2" до разъяснения американскими властями введенных США санкций.

Аналитическое издание S&P Global Platts допускает, что к достройке трубопровода "Северный поток-2" могут быть привлечены российские компании и суда, однако они не успеют завершить строительство в короткие сроки, хотя в Балтийском море осталось проложить только 6% газопровода (160 км). 

Автор: 

газ (7923) Газпром (2554) Північний потік (1081)


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Топ коментарі
+3
"Газпром" сменил владельца судна для достройки "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5060
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02.06.2020 22:40
+2
Кацапы ввалили десятки млрд. долл. США в строительство Северного Потока -2 а на выходе получат огромный американский фак! Америка снова поставила мокселей на колени)
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03.06.2020 11:08
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"Газпром" сменил владельца судна для достройки "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5060
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02.06.2020 22:40 Відповісти
Надо санкции накладывать и на связанных лиц, в том числе реальных конечных бенефициаров . . . А то это будет вечное хождение по мукам.

Перекинули - от вам санкции на сам Газпром . . .

Вот так надо
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03.06.2020 00:35 Відповісти
Кацапы традиционно жулики
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03.06.2020 00:42 Відповісти
Этот газпром еще дышит. Удивительно.
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03.06.2020 05:14 Відповісти
ДАЙТЕ МИЛЛИАРД ДЛЯ ВЗРЫВА ЕГО И ВСЕ !!!
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03.06.2020 07:25 Відповісти
боятся - значит уважают!)
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03.06.2020 08:11 Відповісти
Санкции надо вводить против Газпрома, а не против строителей газопровода. Все эти санкции легко обходятся.
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03.06.2020 10:57 Відповісти
Кацапы ввалили десятки млрд. долл. США в строительство Северного Потока -2 а на выходе получат огромный американский фак! Америка снова поставила мокселей на колени)
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03.06.2020 11:08 Відповісти
Надо что бы Оманский Осел сплавал туда на экскурсию. 100 пудофф караблик утонет нах.
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03.06.2020 12:33 Відповісти
Ага!

Боятся !!!!!

правильно делают, что "пиндосов" боятся
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03.06.2020 13:39 Відповісти
Если бы вопрос был только в юридической плоскости, то его порешали бы еще пол года назад) Сомневаюсь что для этого надо было гонять лоханку по мировым водам все это время. Газпук просто сливает убыточные активы на другие гос компании чтобы разгрузить свою бухгалтерию. Там и так все печалька, а тут еще лоханку содержать. Та даже если и достроить тот поток, один хрен деньги на ветер с нынешними ценами и законами ЕС. Они бы и рады не достраивать и заморозить все это дело, но... вяличие не позволяет.) Они короли мертворожденных миллиардных проектов.
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03.06.2020 14:36 Відповісти
Если кацапы доделают СП2 своими кривыми ручонками, то риск техногенной катастрофы окажется очень высоким.
Пусть потом Дания, Швеция и Финляндия вспоминают, как они разрешения за бабки оформляли...
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03.06.2020 14:37 Відповісти

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