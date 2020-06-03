Цены на нефть превысили $40 за баррель

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Выше этой отметки она не подымалась с 6 марта.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Утром стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 г. выросла до $40,09 за баррель, позже — до 40,37 за баррель, затем стоимость составила $40,31. Уровня выше $40 цена на Brent достигла впервые за три месяца — март, апрель и май.

2 июня стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже поднялась до $38,76 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, нефть дорожает на ожиданиях того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет принято решение о расширении производственных ограничений.

По словам одного из источников, Саудовская Аравия выступает за сохранение ограничений в течение одного – трех месяцев. Любые изменения в соглашении с ОПЕК+ будут зависеть от переговоров между Москвой и Эр-Риядом, пишет агентство.

Если ОПЕК+ смогут договориться о расширении ограничений в ближайшие три месяца, то "есть вероятность того, что рынок может перейти от сильного избытка нефти в этом квартале к дефициту предложения в III квартале", считает экономист сингапурского банка Oversea-Chinese Banking Хауи Ли.

С начала 2020 г. из-за распространения коронавируса и первоначального отказа стран ОПЕК+ от продления сделки по сокращению добычи нефть начала дешеветь. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в ближайшие три месяца.