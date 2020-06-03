Нацбанк утвердил единые подходы к созданию QR-кодов для денежных переводов (обновлено)

Национальный банк Украины утвердил единые подходы к формированию и использованию QR-кодов для осуществления переводов.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №68 от 28 мая, которое вступает в силу с 3 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Цель этого решения – предоставить рынку унифицированный инструмент для повышения удобства расчетов, который сможет решить проблему совместимости различных инфраструктур участников рынка", – сообщает НБУ.

НБУ отмечает, что участники рынка и сейчас используют QR-коды, но создают их по собственным правилам.

"Наличие единого подхода к требованиям формирования QR-кодов позволит повысить скорость расчетов и снизить операционные риски", – сообщает НБУ.

Согласно сообщению, единые подходы обеспечат, в первую очередь, потребности участников платежного рынка, сотрудничающих с поставщиками услуг (в частности государственных, административных и коммунальных услуг). Также это поможет широко использовать QR-коды при оплате товаров и услуг и осуществлять перевод средств со счета на счет.

"Во-первых, использовать QR-код очень удобно. Ведь это почти до нуля снижает вероятность ошибки в реквизитах получателя или назначении платежа. Во-вторых, платеж происходит быстро и не требует дополнительных действий от плательщика", – пояснил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

Кроме того, ожидается, что использование QR-кода для осуществления кредитных переводов будет способствовать автоматизации бизнес-процессов участников расчетов и как результат – росту объемов безналичных расчетов.

Формирование и использование QR-кода не будет обязательным, однако, в случае его применения для осуществления кредитных переводов, участники безналичных расчетов должны обеспечить его соответствие с проектом.