Рада ратифицировала конвенцию об электронной накладной при перевозке грузов

Верховная Рада приняла закон "О присоединении Украины к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной автомобильной перевозке грузов (КДПГ) об электронной накладной".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0035 в целом проголосовали 326 народных депутатов.

Целью принятия законопроекта указана ратификация дополнительного протокола, который призван дополнить Конвенцию о договоре международной автомобильной перевозке грузов (КДПГ) от 19 мая 1956 года, к которой Украина присоединилась в 2006 году.

В Дополнительном протоколе определяются новые термины "электронное сообщение", "электронная накладная" и "электронная подпись", а также сфера применения и юридическая сила электронной накладной и регулируется процедура ее выдачи.

Согласно пояснительной записке к документу, ратификация приложения позволит повысить конкурентоспособность украинских международных автомобильных перевозчиков на рынке международных перевозок товаров, упростит процесс международных перевозок товаров, ускорить процедуры таможенного оформления и пересечения границ.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что на сегодняшний день в законодательстве Украины понятия "электронное сообщение", "электронная накладная" не определены.

Кроме того, в сопроводительных документах к законопроекту не предоставлено обоснование выраженной в законопроекте оговорки, что "в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Дополнительного протокола, Украина не считает себя обязанной по статье 11 настоящего Дополнительного протокола", согласно которой "любой спор между двумя или Сторонами относительно толкования или применения настоящего Протокола, который Стороны не могут решить путем переговоров или с помощью других способов разрешения споров, может быть, по просьбе любой из заинтересованных сторон, передан для решения в Международный суд ".