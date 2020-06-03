Кликлий попросил отсрочку для выплаты дивидендов "Укрзализныцей"

Министерство инфраструктуры совместно с Минфином и Минэкономики подготовят законопроект об отсрочке выплаты дивидендов государству для АО "Укрзализныця" по итогам работы в 2018 и 2019 годах.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 3 июня, по просьбе министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По словам министра, предлагается отсрочить выплату дивидендов "Укрзализныци" до 31 декабря 2020 года, соответствующие законопроекты будут разработаны и внесены на утверждение правительства.

Как сообщалось, ранее Госаудитслужба выявила, что "Укрзализныця" не перечислила 206,2 млн грн прибыли за 2018 год в государственный бюджет вопреки решению Кабинета министров.

Аудиторы установили, что "Укрзализныця" уплатила в госбюджет только 30% прибыли за 2018 год или 103,1 млн грн, тогда как в декабре 2019 года этот норматив был повышен до 90%.

В итоге компания должна была выплатить еще 206,2 млн грн до 20 декабря 2019 года, однако аудиторы обнаружили, что эти средства до сих пор не перечислены.

По предварительным подсчетам, по итогам 2019 года прибыль "Укрзализныци" составила 2,5-3 млрд грн, заявлял перед своим увольнением руководитель компании Евгений Кравцов.