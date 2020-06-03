Цены на фрукты и ягоды рекордно выросли, – УПОА

Цены на основные фрукты и ягоды в Украине из-за неблагоприятных погодных условий в этом году значительно выше, чем в 2019 году, наибольше подорожали земляника садовая, черешня и яблоко.

Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация, передает БизнесЦензор.

Больше всего, по состоянию на начало июня, выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) - в среднем в 2,6 раза.

Главной причиной, по мнению специалистов Украинского плодоовощной ассоциации, стало влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды. Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, чего раньше никогда не было в истории, уничтожили значительную часть урожая. Поэтому предложение земляники резко снизилась по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, что оттягивает сезон созревания ягоды.

"Снижение урожая земляники садовой и высокий уровень цен могут оказать негативное влияние на перспективы экспорта этой ягоды в замороженном виде. Скорее всего, предложение сырья для заморозки в этом году снизится. Кроме того, по нашим данным, "заморозчики" будут очень осторожно подходить к ценообразованию на свежую землянику садовую, поскольку на рынке и сейчас достаточно предложений продукции урожая 2019 года, а Египет и Марокко и сейчас продают остатки замороженной ягоды по низким ценам", - отметила директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Почти так же резко, как и земляника, подорожали черешня и яблоко. Основная часть урожая черешни погибла в результате заморозков. Это и является главной причиной высоких цен на нее - этих фруктов слишком мало. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели.

Цены же на яблоко оставались высокими весь сезон из-за снижения производства в 2019 году. На сегодня запасы яблока в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, и на рынке присутствует преимущественно импортное яблоко. Соответственно, цены на него высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, что способствует хорошему спросу на яблоко.

Цены на грушу за год выросли на 30-35% и сейчас на украинском рынке можно найти преимущественно импортную грушу.

Из импортных фруктов меньше выросли цены на бананы. Фактически банан за год подорожал в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает его самым доступным после яблока фруктом. Цены на лимон сейчас в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин - на 40% выше. Спрос на эти фрукты резко вырос в разгар пандемии коронавируса, поэтому цены на них также остаются достаточно высокими.

Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортного абрикоса из Турции, Узбекистана и Испании. К сожалению, сады абрикоса в Украине также сильно пострадали от заморозков, и урожай собственных косточковых фруктов будет крайне низким. Естественно, что ожидать низких цен на абрикос в этом сезоне также не приходится.

Уже сейчас на рынке начинает появляться первая жимолость. Правда цены на нее пока окончательно не сформировались, поскольку объемы предложения остаются очень небольшими.

Через неделю на рынок должны начать поступать первые партии ранней голубики из южных регионов Украины. Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, вступление в плодоношение больших площадей голубики в этом году должен компенсировать фактор снижения урожайности. Поэтому общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже, чем годом ранее.