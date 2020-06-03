Нацкомиссия проверит 64 компании из-за манипуляций на рынке электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые выездные проверки 64 компаний на энергетическом рынке в части соблюдения законодательства и лицензионных условий на производство, поставку электроэнергии, трейдерскую деятельность и осуществление функций гарантированного покупателя.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании в среду, 3 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к постановлению, необходимость проведения проверок вызвана неоднократными, начиная с конца января, обращениями ГП "Оператор рынка" относительно случаев возможного манипулирования отдельными участниками рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка.

По мнению госпредприятия, манипулирование заключалось в подаче заявок на покупку-продажу электроэнергии по заниженным ценам, заявок на продажу несуществующих объемов электроэнергии, а также заявок на покупку объемов, не подтвержденных потребителями.

Комиссия отметила, что в конце февраля запрашивала информацию от лицензиатов, указанных в обращениях "Оператора рынка", и на основе анализа полученных данных, а также разъяснений ГП пришла к выводу, что их действия могут свидетельствовать о нарушении ряда лицензионных условий и правил рынка.

В то же время НРКЭКУ отложила решение об ограничении минимальных цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) для проведения консультаций с Антимонопольным комитетом (АМКУ).

"Относительно принятия решения об ограничении минимальных цен на электроэнергию у нас есть определенные законодательством обязательства по проведению консультаций с Антимонопольным комитетом", – отметил член Комиссии Дмитрий Коваленко.

Согласно обоснованию к проекту решения об ограничении минимальных цен на РСВ, НКРЭКУ планировала принять его во избежание манипуляций на рынке и "учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка".

Проект решения предусматривал определения минимальных цен на РСВ на уровне 980 грн/МВт-ч в дневной период и 567 грн/МВт-ч в ночной.

В обосновании уточняется, что в последнюю неделю мая значение средневзвешенной цены на РСВ уменьшилось почти вдвое, а само значение в период с 1 апреля по 24 мая составляло 1289 грн/МВт-ч, в период 25-28 мая – 911,4 грн/МВт-ч (на 29 мая – 659,7 грн/МВт-ч), что, по мнению Комиссии, не отвечает реальной ситуации.

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Как сообщалось, ранее глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что действия генерирующих, поставляющих и промышленных компаний СКМ Рината Ахметова привели к тому, что 25-26 мая базовая цена электроэнергии (Base) на "Рынке на сутки вперед" (РСВ) обвалилась до 800 – 850 грн за кВт-ч, тогда как еще 22 мая этот показатель был на уровне 1200 грн за кВт-ч. В связи с этим депутат обратился в Антимонопольный комитет (АМКУ) и СБУ.

В то же время, по словам собеседника БЦ, присутствовавшего 26 мая на совещании участников энергетического рынка с членами Кабмина под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко обвинил в падении цены руководство Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), потребовав его замены.

В свою очередь НРКЭКУ заявила, что группа компаний ДТЭК Рината Ахметова манипулирует ценами на оптовом рынке электроэнергии, обвалив цену на рынке "на сутки вперед". В то же время в Нацкомиссии отметили запуск информационной кампании а СМИ по дискредитации действий НКРЭКУ, которые якобы привели к обвалу цены и кризиса в энергетике.