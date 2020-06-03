Кабмин одобрил запуск новой модели регистрации земельных участков

Кабинет министров на заседании в среду, 3 июня, принял постановление, которое вводит принцип экстерриториальности при государственной регистрации земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В министерстве пояснили, что принцип экстерриториальности означает, что решение о регистрации земельного участка может быть принято любым государственным кадастровым регистратором, выбранным по принципу случайности системой Государственного земельного кадастра.

Старт пилотного проекта по внедрению принципа экстерриториальности в государственной регистрации земельных участков планируется 10 июня и в продлится 2 года.

Ожидается, что принятое решение также позволит сократит время регистрации земельного участка с 14 до 7 рабочих дней, а также устранить причины, которые приводят к необходимости неоднократных обращений заявителей с документами через центр предоставления административных услуг к кадастровым регистраторам в случае получения отказа.

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Постановлением также предусмотрена возможность осуществлять заказ, проведение и получение результатов государственной экспертизы землеустроительной документации в электронной форме через Единый государственный портал административных услуг и интегрированные с ним информационные системы Госгеокадастра.

Кроме того, усовершенствован механизм исправления ошибок в сведениях Государственного земельного кадастра, в частности, путем предоставления полномочий сертифицированным инженерам-землеустроителям по исправлению ошибок в применении систем координат земельных участков (в том числе ошибок, возникших при пересчете из одной системы координат в другую), которые были сформированы до 1 января 2013 года и сведения о которых были перенесены в Государственный земельный кадастр и ошибок в сведениях о месте расположения земельных участков.