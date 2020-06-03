Рада одобрила повышение штрафов для пешеходов и велосипедистов в несколько раз

Верховная Рада приняла за основу законопроект "О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения".

Как передает БизнесЦензор, за принятия соответствующего законопроекта №2697 в первом чтении проголосовали 277 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 127 Кодекса об административных нарушениях, повысив размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае нахождения их в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной обстановки.

В частности, предлагается исключить возможность административного взыскания за нарушение пешеходом ПДД в виде предупреждения.

В то же время штраф за переход дороги в неположенном месте или невыполнение других требований дорожного движения предложено повысить с трех до 15 необлагаемых налогом минимумов (с 51 до 255 грн). Для велосипедистов штраф по-прежнему составит 75 грн.

Штраф за нарушение правил пешеходом либо велосипедистом в нетрезвом виде предложено повысить с 8 до 30 необлагаемых налогом минимумов (с 136 грн до 510 грн).

Если же нарушения правил дорожного движения пешеходом или велосипедистом привело к созданию аварийной обстановки, в качестве наказания предложено предусмотреть штраф в размере 40 минимумов (680 грн) или общественных работ на срок до 24 часов.

Читайте также: Камеры на дорогах в первый день работы обнаружили 35 тысяч нарушений скоростного режима

Авторы законопроекта поясняют необходимость его принятия тем, что "уровень ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения явно не соответствует уровню общественной опасности совершенных ими действий и размера и характера ущерба (в том числе и потенциального), причиненного другим участникам дорожного движения".

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады отмечает, что в случае принятия законопроекта, ряд штрафов для водителей будет меньше, чем для пешеходов.

Так, например, за нарушение правил перевозки пассажиров при предоставлении услуг по перевозке пассажиров (ч. 1 ст. 121-2 КУоАП) предусмотрен штраф в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан. То же самое касается и наказания за превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км в час, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, правил перевозки грузов, буксировки транспортных средств, остановки, стоянки, проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах, а также нарушение установленного для транспортных средств запрета двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам.