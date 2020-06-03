Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС в среду, 3 июня, повысили стоимость сжиженного газа еще на 5-25 копеек ща литр, вследствие чего средняя по стране розничная цена сжиженного газа выросла на 5 копеек – до 10,49 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 7-8 копеек – до 9,79 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Закарпатской области, где группа увеличила цены сразу на 55 коп. – с 8,95 до 9,50 грн/л, а также Львовской (на 30 копеек) – до 10,35 грн/л.

В свою очередь сеть WOG подняла цены в среднем на 10 копеек – до 11,46 грн/л, SOCAR – на 25 копеек, до 11 грн/л.

Сети "Параллель", Chipo, Marshal, SUN OIL и Motto увеличили цены на 5-20 копеек за литр.

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Как сообщалось, за прошедшую неделю средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 65 копеек или на 7% – до 10,20 грн/л.

В течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились на 60% или 3,40 грн/л.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л