Кабмин назначил Степанову двух новых заместителей

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 3 июня, назначил Ирину Садовьяк на должность первого заместителя министра здравоохранения, а Ярослава Кучера – заместителем министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Ирина Садовьяк – главврач Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет". До назначения на эту должность по итогам конкурса в 2017 году Садовьяк 14 лет возглавляла Коломыйскую центральную районную больницу. В ходе конкурса Садовьяк отмечала, что ни дня не работала врачом и занималась исключительно управленческой деятельностью.

В 2019 году Садовяк задекларировала квартиру площадью 82,8 кв. м в Коломые (Ивано-Франковская обл.) и земельный участок площадью 12 соток, передает Интерфакс-Украина.

Ее зарплата на должности главного врача "Охматдета" в 2019 году составила 461,66 тыс. грн. В этой же клинике Садовяк по совместительству находилась на должности врача-методиста, зарплата по совместительству составила 12,98 тыс. грн.

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Ярослав Кучер – бывший советник министра молодежи и спорта, сотрудник департамента молодежной политики Минмолодьспорта.

В декларации за 2019 год Кучер указал, что владеет ООО "Кейтмери групп", совместно с супругой Катериной Кучер является совладельцем зарегистрированного в Польше ООО "Кулак групп".

Совместно с супругой Кучер также владеет земельным участком площадью 1,2 тыс. кв. м в Вышгородском районе Киевской области. Кроме того, в его собственности – объекты незавершенного строительства: квартира площадью 120 кв. м в Киеве и паркоместо.

Его супруга владеет квартирой площадью 49 кв. м в Киеве, а также объектом незавершенного строительства – паковочным местом.

У Кучера есть автомобиль BMW 320i 2017 года выпуска, его супруга владеет автомобилем Toyota RAV4 также 2017 г. в. Каждый из супругов задекларировали часы Rolex (Кучер – мужские, супруга – женские).

Как сообщалось, Кабмин 20 мая уволил с должности первого заместителя министра здравоохранения Елену Теряеву, которая была назначена на эту должность 8 апреля 2020 года. Ранее Теряева возглавляла южный департамент Национальной службы здоровья Украины, до этого – департамент здравоохранения Одесской области.