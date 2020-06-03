Кабмин изменил состав комиссии по выбору членов набсоветов государственных банков

Кабинет министров на заседании в среду, 3 июня, обновил состав конкурсной комиссии по определению претендентов на должности членов наблюдательных советов государственных банков.

В частности, в качестве представителя Офиса президента членом конкурсной комиссии назначен внештатный советник Андрея Ярмака Руслан Магомедов вместо Елены Дьяченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представителями Кабмина в составе комиссии стали заместитель министра финансов Юрий Драганчук и директор департамента публичной собственности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александр Максимов.

В то же время Кабмин вывел из состава комиссии экс-директора департамента управления госсобственностью Минэкономики Романа Кропивницкого и экс-замминистра финансов Геннадия Плиса.

В состав конкурсной комиссии также входят директор юрдепартамента Минфина Елена Скрипкина (представитель Кабмина) и народный депутат фракции "Слуги народа" Александр Дубинский (представитель Верховной Рады), которые были утверждены Кабмином в октябре 2019 года.

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Как сообщалось, осенью 2019 года на то время глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в письме премьер-министру Алексею Гончаруку обращал внимание на то, что некоторые члены комиссии по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков не соответствуют установленным самим же Кабмином критериям. В частности, представители президента и парламента в комиссии не имели соответствующего профессионального опыта.

Напомним, после проведения реформы корпоративного управления в госбанках в 2018 году их наблюдательные советы должны состоять из девяти лиц, шесть из которых являются независимыми директорами и по одному являются представителями по квоте президента, Кабмина и Верховной Рады.

Для определения претендентов на должности независимых членов набсовета Кабмин образует конкурсную комиссию, в состав которой входит один представитель от президента, три – от Кабмина, один – от профильного комитета парламента.

Члены набсоветов должны также быть согласованы Нацбанком, который вправе потребовать смены кандидатуры.