Нацкомиссия ввела контроль за продажей электроэнергии и запасами топлива на ТЭС

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предоставила НЭК "Укрэнерго" право проводить мониторинг остатков топлива на объектах тепловой генерации и заявленных к продаже объемов произведенной на них электроэнергии с целью выявления предложений к продаже неподтвержденных объемов энергоресурса.

Соответствующие изменения в постановление от 8 апреля о действиях участников рынка электроэнергии в период карантина (№766) регулятор принял 3 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к принятию изменений в постановление, такое решение принято по инициативе системного оператора "Укрэнерго", предложившего ввести проверку источников происхождения электроэнергии по фактическим данным.

Как говорится в постановлении, производители, имеющие тепловую генерацию, обязаны на ежедневной основе до 9:00 за один день до торгового дня подавать ОСП данные об остатках топлива и законтрактованных объемах газа на сутки, удельные расходы топлива для производства 1 МВт-ч за предыдущий месяц по каждой станции, а также информацию о состоянии генерирующего оборудования (ремонт, консервация, реконструкция) по разработанным ОСП формам.

Читайте также: Нацкомиссия проверит 64 компании из-за манипуляций на рынке электроэнергии

Согласно постановлению, объемы продаж произведенной на ТЭС электроэнергии на рынке двусторонних договоров должны соответствовать объемам топлива, необходимого для ее производства.

В случае несоответствия показателей, выявленного в процессе проводимого ОСП мониторинга, им будут применены санкции в виде отклонения регистрации заявок на продажу на рынке двухсторонних договоров, а также лишение возможности семь дней участвовать на рынке "на сутки вперед" и на внутрисуточном рынке, если выставленные на этих сегментах объемы продаж окажутся больше, чем суммарное значение объемов электроэнергии, уже законтрактованных на рынке двусторонних договоров, учитывая объемы импорта/экспорта.

"Укрэнерго" в комментарии к постановлению, размещенном на его сайте в среду, отметило: учитывая постоянный профицит электроэнергии в энергосистеме, такие меры должны предотвратить манипуляции с продажей неподтвержденных объемов электроэнергии.

Как сообщалось, НКРЭКУ в этот день приняла решение о проведении внеплановых выездных проверок 64 компаний относительно соблюдения законодательства и лицензионных условий на производство, поставку электроэнергии, трейдерскую деятельность и осуществление функций гарантированного покупателя. Такое решение комиссия принято в связи с вероятными манипуляциями на рынке.

В то же время запланированное на 3 июня принятие решения об ограничении минимальных цен на РСВ во избежание манипуляций принято не было из-за необходимости проведения консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.