Кабмин выделил 380 миллионов на закупку комплексов взвешивания фур в движении

Кабинет министров на заседании в среду, 3 июня, внес изменения в Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения на период до 2020 года, что позволит дополнительно закупить 25 современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ( "Взвешивание в движении") и обновить 50 передвижных устройств для взвешивания.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"На сегодня из 78 передвижных комплексов, закупленных в 2017 году, 50 требуют замены устройств для взвешивания (подкладных весов). Рад, что сегодня правительство поддержало изменения в Государственную программу повышения безопасности дорожного движения. Теперь для эффективного габаритно-весового контроля будет обновлено 50 подкладных весов и установлено 25 комплексов взвешивания в движении", – сказал Криклий.

Согласно внесенным изменениям, расходы на обустройство современных комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion увеличены на 380,7 млн грн, а на приобретение 50 подкладных весов направлено дополнительно 15 млн грн.

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Также предусмотрено увеличение на 200 единиц (до 1200) электронно-планшетных устройств для работников Национальной полиции, приобретение 30 мобильных диагностических станций проверки технического состояния транспортных средств и 30 дорожных лабораторий для проверки состояния улично-дорожной сети.

Кроме этого, Кабмин выделил средства на закупку еще 10 аварийно-спасательных машин для ГСЧС с целью уменьшения времени прибытия подразделений службы на место ДТП до 7-10 минут.