Рынок импортных подержанных авто вырос в мае на 28%, – "Укравтопром"

В мае 2020 года более 30,6 тыс. подержанных импортных легковых автомобилей получили украинские регистрационные номера.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

"По сравнению с маем 2019 года регистрации импортированного легкового секонд-хенда выросли на 28% и превысили регистрации новых машин в 5,2 раза", – говорится в сообщении.

После восстановления полноценной работы сервисных центров, в Украине возобновились регистрации подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Выбирая б/у-шную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце такие автомобили охватили 64% первичных регистраций импортированных авто с пробегом. В тоже время, доля дизельных авто составила 21%, автомобилей с ГБО – около 10%, и 5 процентов пришлось на электромобили и гибриды.

Что касается самых популярных моделей среди перешедших на украинские номера легковых авто, то в мае ими были: Volkswagen Passat – 1457 шт., Nissan Rogue – 1225 шт., Ford Focus – 1202 шт., Volkswagen Jetta – 1132 шт. и Renault Megane – 1062 шт.

Всего за пять месяцев с начала года украинскую прописку получили 110,2 тыс. ед. бывших в эксплуатации легковых авто, против 29,8 тыс. ед. новых.