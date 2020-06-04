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Новини
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В Украине зафиксировали рекордно высокие цены на клубнику

В Украине зафиксировали рекордно высокие цены на клубнику

В Украине зафиксированы рекордно высокие цены на клубнику за последние пять лет, сообщает Украинская плодовоовощная ассоциация.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на начало июня 2020 года оптовые партии качественной земляники садовой (клубники) продаются по 65-75 грн/кг, в то время как продукция низкого качества, которой тоже сейчас немало на рынке вследствие дождливой и пасмурной погоды, предлагается в среднем по 40 грн/кг.

"Стоит отметить, что в этом году цены на землянику являются рекордно высокими не только за последние пять лет, но и исторически для этого периода времени. Для сравнения, в начале июня 2019 года качественную землянику садовую можно было приобрести в среднем по 25-30 грн/кг. Примерно в таком же диапазоне колебались цены и в начале июня 2018 года", - сказано в сообщении.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день фермеры, которые смогли получить урожай клубники в непростых погодных условиях 2020 года, могут заработать в среднем в 2-2,5 раза больше на реализации каждого килограмма, чем в прошлом сезоне.

Главной причиной подорожания клубники аналитики называют погодные условия – в частности, майские заморозки, из-за которых была утрачена значительная часть урожая.

"Ситуацию продолжают ухудшать низкие температуры в начале июня, сопровождающиеся обильными осадками. Такие природные катаклизмы не только сдерживают созревание ягод в большинстве украинских хозяйств, но и негативно влияют на их качество", - говорится в сообщении.

Участники рынка уже говорят о том, что урожай земляники садовой будет худшим за последние несколько лет, а цены на ягоды и в дальнейшем будут удерживаться на сравнительно высоком уровне.

продукти (733) ягоди (46)


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Топ коментарі
+5
странно.. барыг же больше нету..
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04.06.2020 12:55
+5
В Украине зафиксировали рекордно высокие цены на все...
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04.06.2020 14:08
+3
Семь лет мак не родив и голоду не було.
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04.06.2020 13:35
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у нас по 99грн. за кіло
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04.06.2020 11:51 Відповісти
роздрібна
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04.06.2020 11:52 Відповісти
і якась дерев'яна - ніби муляж, а не жива з грядки
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04.06.2020 11:53 Відповісти
В основном да, но один раз удалось купить нормальную Мягкую и ароматную
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04.06.2020 14:10 Відповісти
Це де??? Щойно купила по 40. Запоріжжя.
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04.06.2020 15:19 Відповісти
гУмань хасідцький - тут велике тепличне хазяйство
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04.06.2020 18:10 Відповісти
В Днепре в разных точках покупал за 80 и 65 грн за кг на этой неделе - качество отменное.
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04.06.2020 12:14 Відповісти
Э. новости Экономики. Какой уровень образования, такие и новости.
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04.06.2020 12:19 Відповісти
это просто доллар подешевел,
чтобы лохи его дешевле отдавали
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04.06.2020 12:36 Відповісти
Багато збирачів виїхало до Польщі
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04.06.2020 12:45 Відповісти
странно.. барыг же больше нету..
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04.06.2020 12:55 Відповісти
а в прошлом году чего она была дорогая? а позапрошлом?
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04.06.2020 13:10 Відповісти
Семь лет мак не родив и голоду не було.
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04.06.2020 13:35 Відповісти
нужно больше ее выращивать, чтобы цены ниже были.
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04.06.2020 13:57 Відповісти
В Украине зафиксировали рекордно высокие цены на все...
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04.06.2020 14:08 Відповісти
-- Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот не возьму вашей клубники!

Ваша клубника - муляж клубники - на вид похожа, но не вкуса, ни запаха, один цвет!
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04.06.2020 14:47 Відповісти
На Дарницком сегодня была по 70. Никакая на вкус.
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04.06.2020 14:48 Відповісти
Вы чё офигели у нас по 10 шекелей можно купить на рынке ,так у нас все дорого,цены уже сровнялись ,а зарплаты как же?
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04.06.2020 14:56 Відповісти
99 гривень - це майже по 13 шекелів за кіло
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04.06.2020 18:17 Відповісти
якщо кожного дня їсти по кілу полуниці, то в багатих зєлєбобікив ще цілих три тисячі залишиться, щоби на концерт кварталу сходити...
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04.06.2020 15:36 Відповісти
Спекулянты!"
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04.06.2020 15:50 Відповісти

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