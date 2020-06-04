В Украине зафиксировали рекордно высокие цены на клубнику

В Украине зафиксированы рекордно высокие цены на клубнику за последние пять лет, сообщает Украинская плодовоовощная ассоциация.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации сообщает БизнесЦензор.

По состоянию на начало июня 2020 года оптовые партии качественной земляники садовой (клубники) продаются по 65-75 грн/кг, в то время как продукция низкого качества, которой тоже сейчас немало на рынке вследствие дождливой и пасмурной погоды, предлагается в среднем по 40 грн/кг.

"Стоит отметить, что в этом году цены на землянику являются рекордно высокими не только за последние пять лет, но и исторически для этого периода времени. Для сравнения, в начале июня 2019 года качественную землянику садовую можно было приобрести в среднем по 25-30 грн/кг. Примерно в таком же диапазоне колебались цены и в начале июня 2018 года", - сказано в сообщении.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день фермеры, которые смогли получить урожай клубники в непростых погодных условиях 2020 года, могут заработать в среднем в 2-2,5 раза больше на реализации каждого килограмма, чем в прошлом сезоне.

Главной причиной подорожания клубники аналитики называют погодные условия – в частности, майские заморозки, из-за которых была утрачена значительная часть урожая.

"Ситуацию продолжают ухудшать низкие температуры в начале июня, сопровождающиеся обильными осадками. Такие природные катаклизмы не только сдерживают созревание ягод в большинстве украинских хозяйств, но и негативно влияют на их качество", - говорится в сообщении.

Участники рынка уже говорят о том, что урожай земляники садовой будет худшим за последние несколько лет, а цены на ягоды и в дальнейшем будут удерживаться на сравнительно высоком уровне.