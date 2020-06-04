Новый министр культуры пообещал продать акции "Одесской киностудии"

Новоназначенный министр министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко пообещал продать принадлежащую ему долю в "Одесской киностудии".

Как передает БизнесЦензор, об этом Ткаченко заявил перед голосованием за свое назначение на должность.

"Хочу заявить, что никакого конфликта интересов не будет, мои акции готовятся к продаже и не в какой-то слепой траст. И это будет сделано в ближайшее время", – сказал Ткаченко.

Ткаченко до избрания народным депутатом был генеральным директором группы каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщалось, ранее застройщик Андрей Ваврыш рассказал, что с 2018 года он стал совладельцем Одесской киностудии, а его партнером по киностудии выступает нардеп Александр Ткаченко через британскую Cinema Love Ltd.

Вторая половина акций Одесской киностудии принадлежит Министерству культуры Украины. В начале октября 2019 года Верховная Рада признала утратившим силу закон, запрещающий приватизацию государственного пакета акций в уставном капитале ЗАО "Одесская киностудия".

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В электронной декларации Ткаченко указал 27,47 млн грн доходов за 2019 год, в том числе заработная плата составила 3,87 млн грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 23,56 млн грн, выплаты от партии "Слуга народа" – 22,3 тыс. грн и выплаты "Телекомпании "Студия 1+1" – 12,7 тыс. грн, передает Интерфакс-Украина.

Его жена за прошлый год задекларировала 6,01 млн грн доходов.

Также Ткаченко указал в декларации 5,43 млн грн и $6,56 тыс. на банковских счетах и $400 тыс. наличных средств, а жена – 4,44 млн грн на банковских счетах и $31 тыс. наличных. Ткаченко владеет квартирой в Киеве площадью 132,7 кв. м, земельным участком (1 459 кв. м) и садовым домом (267,3 кв. м) в Лебедевке Киевской области, а также арендует административное здание (396,7 кв. м) в Киеве. Его супруга владеет квартирой в столице (45,7 кв. м).

Кроме того, Ткаченко пользовался двумя автомобилями марки Land Rover (модель Range Rover Sport) 2013 и 2019 года выпуска, принадлежащими ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Его супруга – BMW X5 2016 года выпуска и BMW 525 2006 года выпуска. Среди прочего его жена задекларировала кулон с бриллиантами.

Согласно декларации Ткаченко владеет 99% ООО "КинолавВ", 60% ООО "Книголав", 99% компании "Cinema Love LTD" (Великобритания), 95% ООО "НТМ" и 100% ЧП "А.Т.Трейдинг" (все передано в управление), а жена – 1% ООО "Кинолав", 1% "Cinema Love LTD" (Великобритания).

Кроме того, согласно декларации Ткаченко является конечным бенефициаром ООО "Кинолав", ООО "Книголав", ООО "Баварский двор", ООО "Фонд развития киноискусства", ООО "Новая киностудия", ООО "Планета Кино", ООО "НТМ", ООО "А.Т.Трейдинг", "Cinema Love LTD" (Великобритания). Также Ткаченко задекларировал словесные знаки: "Tkachenko", "Нова студія", "Нова мова".