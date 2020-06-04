Зеленский вновь пообещал "додавить" банки для снижения ставок по кредитам

Президент Владимир Зеленский обещает "додавить" банки для снижения ставок по кредитам в гривне до 5-6%.

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями туристической сферы в Каменец-Подольском, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кредиты мы "додавим" в любом случае, кредиты мы все равно сделаем для населения максимум... до 5-6%, это очень сложно, мы будем туда двигаться. 10% мы сделаем", – сказал президент.

Зеленский отметил, что стоимость кредитов привязана к уровню учетной ставки Нацбанка Украины (на данный момент 8%), уточнив, что ее снижение скажется на удешевлении кредитов.

Отвечая на вопрос представителей туристической сферы об ожиданиях относительно того, будет ли снижаться учетная ставка, президент сказал: "Да, мы же работаем! Поэтому когда ставка снизится, и кредиты будут снижаться".

В ходе встречи Зеленский также пообещал снизить ставки по кредитам в валюте до 3-5%.

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Как сообщалось, Национальный банк решил снизить учетную ставку сразу на 2 процентных пункта – с 10% до 8% годовых с 24 апреля.

На пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что планирует добиться от банков смягчения условий кредитования.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский.

После этого в НБУ допустили снижение учетной ставки в 2020 году ниже прогнозируемых ранее 7%.

Напомним, в марте прогноз дальнейшего снижения учетной ставки НБУ был улучшен до 7% на конец 2020 года, тогда как ранее базовый сценарий НБУ предполагал снижение учетной ставки до 8% только к концу 2021 года