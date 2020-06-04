Фонд госимущества анонсировал аукцион по продаже гостиницы "Днипро" в центре Киева

Фонд государственного имущества (ФГИ) планирует объявить аукцион по приватизации гостиницы "Днипро" в Киеве 15 июня, чтобы торги состоялись в середине июля.

Об этом глава ФГИ Дмитрий Сенниченко сообщил в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Где-то в июле, в середине июля, я так думаю, если мы 15 июня объявим аукцион. Будет месяц экспозиции", – сказал Сенниченко.

По его словам, объектом уже заинтересовались около 30 потенциальных покупателей.

Киевская гостиница "Днипро" размещена на участке площадью 0,28 га, еще 0,15 га занимает паркинг на 56 машиномест. Общая площадь ее помещений – 12,8 тыс. кв. м, номерной фонд насчитывает 186 номеров. Инфраструктура гостиницы включает три конференц-зала общей вместимостью до 115 чел., а также переговорный зал на 10 чел. и бизнес-центр.

В гостинице также расположены рестораны "Днипро" и Panorama Club, два бара, спа-центр площадью 326 кв. м.

Кроме того, сданы в аренду помещения под кафе и магазины продтоваров, ювелирной продукции. Стартовая цена гостиницы составит $10 млн.

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Средняя загруженность номерного фонда в 2019 году составила 52%, средняя доходность номера – 23 евро, показатель ADR – 43 евро.

По данным ФГИ, чистый финансовый результат гостиницы "Днипро" по итогам 2019 года составил 146 тыс. грн.

Как сообщалось, в феврале ФГИ назначил Элину Сапожкову новым директором гостиницы "Днипро".

Президент Владимир Зеленский одобрил передачу гостиницы "Днипро" от Государственного управления делами ФГИ для приватизации. На пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что гостиница "Днипро" станет пилотным проектом "большой приватизации" после коронакризиса.