Авиакомпания Windrose возобновит полеты 5 июня

Украинская авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) выполнит дополнительные внутренние рейсы по маршруту Киев-Днепр-Киев.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, вылет из Киева в Днепр планируется 5 июня в 19:00, из Днепра в Киев – 8 июня в 15:00, передает БизнесЦензор.

Ранее "Роза ветров" объявляла о старте новой полетной программы по Украине с 15 июня.

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Как сообщалось, Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня.