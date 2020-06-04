Авиакомпания Windrose возобновит полеты 5 июня
Украинская авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) выполнит дополнительные внутренние рейсы по маршруту Киев-Днепр-Киев.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, вылет из Киева в Днепр планируется 5 июня в 19:00, из Днепра в Киев – 8 июня в 15:00, передает БизнесЦензор.
Ранее "Роза ветров" объявляла о старте новой полетной программы по Украине с 15 июня.
Читайте также: МАУ возобновит полеты с 5 июня
Как сообщалось, Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль