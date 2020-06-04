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Рада ввела госгарантии по кредитам местных властей на ремонт дорог

Рада ввела госгарантии по кредитам местных властей на ремонт дорог

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", предоставив областным советам право осуществлять местные внутренние заимствования под государственные гарантии на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3510 за основу проголосовали 329 народных депутатов, принятие закона в целом с технико-юридическими правками поддержали 326 нардепов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано "обеспечение эффективного финансирования развития дорожной отрасли Украины, путем привлечения дополнительного внебюджетного финансирования для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения".

В частности, в законопроекте предлагается предоставить право областным советам осуществлять местные внутренние заимствования под государственные гарантии на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

При этом предусмотрена возможность погашения местного долга за счет субвенции из госбюджета на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. При этом размер средств такой субвенции, которые могут быть направлены на погашение долгов, увеличен с 10% до 30%.

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Также законопроектом вносятся изменения в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", согласно которым средства Государственного дорожного фонда могут направляться также на содержание бюджетных учреждений, обеспечивающих функционирование информационно-аналитической системы дорожного хозяйства и тому подобное.

Автор: 

ВР (2865) дороги (1569) закон (1481) кредит (3280) парламент (1948)


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Нужно принять закон, как в США, чтобы все новые дороги строились бетонные ибо выгоднее и дешевле получается, если учесть срок годности дорог асфальтных херовых, что летом плавятся, осенью воду впитывают в поры, зимой вода в асфальте замерзает и лед расширяется и дорога разрушается, а весной дождями смывает и куча ям. А железобетонные дороги будут долговечны и без ям и чем качественнее сделать, тем дольше дорога будет и в США есть такие дороги бетонные, что и 100 лет стоят! Тем более цемент и бетон у Украины есть свой в стране, а для асфальта нужно закупать за границей и деньги из страны уходят. Асфальт в темноте лучше отсвечивает и видимость лучше! Бетонные дороги крепче в 15 раз, чем асфальтные и фуры перегруженные не разрушают его! Бетон наоборот крепче становится, чем сильнее на него давление. Бетон имеет лучше сцепление с колесами! Нужно строить в каждой области бетонные заводы и в каждой области одновременно начинать строить бетонные дороги качественные! В США и Китае самые длинные протяженности бетонных дорог и ЕС тоже поняли, что их выгоднее строить и начинают их тоже строить, та даже РФ и Беларусь уже давно поняли, что в нашем климате лучше строить бетонные дороги и даже у них уже дороги хорошие бетонные появились, а Украина все строит дороги асфальтные, которые быстро ломаются и потому по статистике УкрАвтоДор, в Украине 90% дорог не пригодные для езды. И продолжают долбить в это дно и строить асфальт, ну говно это, а не дороги! Они нормальные короткое время! Нужно строить бетонные дороги!!! Больше нужно техники для бетонных дорог, больше нужно обучать рабочих и даже нужно создать школу строительства дорог бетонных и эта школа должна отправлять людей своих на сбор опыта в страны с лучшими бетонными дорогами и брать все нюансы и привозить опыт сюда! Выстроить разве сложно систему, чтобы был в итоге результат - хорошие дороги железобетонные крепкие и качественные. Асфальтные дороги - это говно, которое нужно уже ремонтировать, через год-два. Нужно строить железобетонные дороги, которые минимум 30-40 лет будут стоять без ямок даже! У меня складывается впечатление, что они спецом строят говнодороги асфальтные, которые надо ремонтировать постоянно, чтобы отмывать деньги. И потому денег море воруют, а по статистике УкрАвтоДора 92% дорог в Украине непригодные для езды. Тупо пилят бабки вагонами. А если бы строили железобетонные дороги качественные, то они бы 40 лет без ямок стояли и деньги бы не получалось бы пилить. я вот сейчас понял проблему Украины - она в жлобах хитро-сделанных!
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04.06.2020 16:05 Відповісти
Обычно дороги интенсивно всегда начинали строить перед выборами. ЗЕкоманда начала подготовку.
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04.06.2020 17:08 Відповісти

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