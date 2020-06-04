Рада ввела госгарантии по кредитам местных властей на ремонт дорог

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", предоставив областным советам право осуществлять местные внутренние заимствования под государственные гарантии на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3510 за основу проголосовали 329 народных депутатов, принятие закона в целом с технико-юридическими правками поддержали 326 нардепов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано "обеспечение эффективного финансирования развития дорожной отрасли Украины, путем привлечения дополнительного внебюджетного финансирования для выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения".

В частности, в законопроекте предлагается предоставить право областным советам осуществлять местные внутренние заимствования под государственные гарантии на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

При этом предусмотрена возможность погашения местного долга за счет субвенции из госбюджета на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. При этом размер средств такой субвенции, которые могут быть направлены на погашение долгов, увеличен с 10% до 30%.

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Также законопроектом вносятся изменения в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", согласно которым средства Государственного дорожного фонда могут направляться также на содержание бюджетных учреждений, обеспечивающих функционирование информационно-аналитической системы дорожного хозяйства и тому подобное.