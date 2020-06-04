Компания с крупным бизнесом в России купила 20% "Украинской биржи"
Американская Freedom Holding Corp., материнская компания "Фридом Финанс Украина" (ФФУ), покупает 20% уставного капитала "Украинской биржи" (УБ).
Об этом сообщили в пресс-службе украинской дочерней компании Freedom Holding, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
3 июня Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовала приобретение Freedom Holding существенной доли в УБ.
"Украинская биржа" учреждена 15 мая 2008 года ведущими участниками украинского рынка ценных бумаг совместно с российской фондовой биржей РТС.
Основными акционерами УБ являются инвестгруппы "Универ" и Dragon Capital. Фондовая площадка с 18 июля 2018 года приостановила торговлю всеми ценными бумагами после включения "Московской биржи" в обновленный санкционный список.
В марте 2019 года биржа заявила о возобновлении торгов на рынке заявок на новой платформе.
Читайте также: Нацкомиссия обнаружила похожий на пирамиду B2B Jewelery мошеннический проект
Как сообщалось, Freedom Holding Corp. – инвестиционная корпорация, которая в том числе занимается розничными брокерскими операциями с ценными бумагами, исследованиями, консультациями в области инвестиций, изучением рынка, оказанием корпоративных, банковских и андеррайтинговых услуг.
В октябре 2019 года Freedom Holdingполучила официальный листинг на американской фондовой бирже NASDAQ без привлечения капитала, ее капитализация оценивается в $925 млн.
По состоянию на конец сентября 2019 года собственный капитал холдинга оценивался в $125 млн, активы – в $429 млн, клиентские активы – в $1,3 млрд. Общее число клиентских счетов превышало 121 тыс.
Компания зарегистрирована в США, но имеет филиалы и офисы в Украине ("Фридом Финанс Украина"), в России (банк "Фридом Финанс" и одноименная брокерская компания), Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, США и на Кипре.
В последние годы в России компания поглотила нескольких более мелких конкурентов, активно наращивая свою долю.
"Фридом Финанс Украина" на начало октября 2019 года имела 13 офисов в Украине, с конца 2018 года открыла более 2,5 тыс. новых счетов на украинском рынке.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это только в этой стране возможно и с народом в стадии финансовой имбицилии.