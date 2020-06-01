Нацкомиссия обнаружила похожий на пирамиду B2B Jewelery мошеннический проект

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает потребителей финансовых услуг об опасности инвестирования в проект Exlimited, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте НКЦБФР, передает БизнесЦензор.

"Проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли. Проект активно рекламируется на видеохостинге YouTube теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2BJewelry, и в сообществах вкладчиков B2BJewelry в социальных сетях", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, данный скам проект специализируется на аккумуляции средств частных инвесторов для реализации перспективных стартапов в области бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений.

Exlimited предлагает гражданам инвестировать средства с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0,4% до 1,5% ежедневно). Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных валютах, так и в крипто валютах.

При этом, НКЦБФР обращает внимание, что на вебсайте проекта опубликована лицензия от 2007 года, которая выдана в Гонконге якобы после проведения ребрендинга бизнеса. Однако в сети распространена практика, когда мошенники находят опубликованы лицензии неизвестных частных компаний и подделывают их.

Кроме того, адрес офиса и контактные телефоны компании на вебсайте проекта отсутствуют. Из контактов имеются только ссылки на мессенджеры, форма обратной связи и электронная почта.

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"Такая анонимность для якобы успешной международной инвестиционной компании с 20-летним опытом является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. Кроме того, первые упоминания в сети о компании с 20 летним опытом датированы концом марта 2020 года. На вебсайте Exlimited утверждается, что этой командой уже реализовано 28 международных проектов, однако не называется ни одного из них, в свою очередь также свидетельствует о мошенничестве", – указывают в НКЦБФР.

Кроме того, Exlimited анонсирует продажу подарочных сертификатов, которые имеют признаки облигаций (долговых ценных бумаг), но эмитент в лице Exlimited не обращался к НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций. При этом деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли в соответствии с законодательством Украины могут осуществлять исключительно банки и кредитные союзы, имеющие соответствующие лицензии.

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Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.