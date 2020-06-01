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Нацкомиссия обнаружила похожий на пирамиду B2B Jewelery мошеннический проект

Нацкомиссия обнаружила похожий на пирамиду B2B Jewelery мошеннический проект

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) предупреждает потребителей финансовых услуг об опасности инвестирования в проект Exlimited, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте НКЦБФР, передает БизнесЦензор.

"Проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли. Проект активно рекламируется на видеохостинге YouTube теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2BJewelry, и в сообществах вкладчиков B2BJewelry в социальных сетях", – отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, данный скам проект специализируется на аккумуляции средств частных инвесторов для реализации перспективных стартапов в области бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений.

Exlimited предлагает гражданам инвестировать средства с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0,4% до 1,5% ежедневно). Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных валютах, так и в крипто валютах.

При этом, НКЦБФР обращает внимание, что на вебсайте проекта опубликована лицензия от 2007 года, которая выдана в Гонконге якобы после проведения ребрендинга бизнеса. Однако в сети распространена практика, когда мошенники находят опубликованы лицензии неизвестных частных компаний и подделывают их.

Кроме того, адрес офиса и контактные телефоны компании на вебсайте проекта отсутствуют. Из контактов имеются только ссылки на мессенджеры, форма обратной связи и электронная почта.

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"Такая анонимность для якобы успешной международной инвестиционной компании с 20-летним опытом является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. Кроме того, первые упоминания в сети о компании с 20 летним опытом датированы концом марта 2020 года. На вебсайте Exlimited утверждается, что этой командой уже реализовано 28 международных проектов, однако не называется ни одного из них, в свою очередь также свидетельствует о мошенничестве", – указывают в НКЦБФР.

Кроме того, Exlimited анонсирует продажу подарочных сертификатов, которые имеют признаки облигаций (долговых ценных бумаг), но эмитент в лице Exlimited не обращался к НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций. При этом деятельность по привлечению средств населения и выплату процентов прибыли в соответствии с законодательством Украины могут осуществлять исключительно банки и кредитные союзы, имеющие соответствующие лицензии.

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Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств.

Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Как сообщалось, проект B2B Jewelry имеет все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.

Автор: 

шахрайство (314) НКЦПФР (275)


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Топ коментарі
+4
Правильно. Аферы имеет право создавать только государство Украина.
****** в министерстве молоди создали аферу под названием Молодежное кредитование.
Нещастных людей как скотов направили(заставили без выбора) в одну единственную строительную фирму , у которой только 2 стула в активе.
Деньги им перевели и все на Кипр.
Уже 10 лет следствие идет. Дома нет (Буча) как и денег.
У меня родственник повесился из за них. Так и не дождался справедливости.

Сволочи.
www.molod-kredit.gov.ua
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01.06.2020 18:27
+3
Патологоанатом обнаружил что у трупа. нет пульса.
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01.06.2020 16:18
+3
"...попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов."
Какое красивое название для ЛОХов - "потенциальный инвестор"! Звучит!!!
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01.06.2020 19:56
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Патологоанатом обнаружил что у трупа. нет пульса.
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01.06.2020 16:18 Відповісти
А до остановки выплат пирамиду не хотели обнаружать не смотря на видеорекламу, плакаты по всей стране, и 500 000 визжащих от радости азартных рагулей.
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02.06.2020 12:18 Відповісти
Если вы не вкладчик, вы не имеете право так писать! Все предельно ясно и чесно в компании! Многиезакрылись, а вот В2В продолжает работать!
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02.06.2020 20:12 Відповісти
Давно так не смеялся
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06.06.2020 00:01 Відповісти
Правильно. Аферы имеет право создавать только государство Украина.
****** в министерстве молоди создали аферу под названием Молодежное кредитование.
Нещастных людей как скотов направили(заставили без выбора) в одну единственную строительную фирму , у которой только 2 стула в активе.
Деньги им перевели и все на Кипр.
Уже 10 лет следствие идет. Дома нет (Буча) как и денег.
У меня родственник повесился из за них. Так и не дождался справедливости.

Сволочи.
www.molod-kredit.gov.ua
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01.06.2020 18:27 Відповісти
"...попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов."
Какое красивое название для ЛОХов - "потенциальный инвестор"! Звучит!!!
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01.06.2020 19:56 Відповісти
Ну так закройте эту контору если есть нарушение , или нет жалоб?
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01.06.2020 20:09 Відповісти
пирамида кидалово факты
https://www.youtube.com/watch?v=5c6JIUaVEpE&t=118s
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01.06.2020 22:15 Відповісти
Как-то слабо у вас с фактами. Или просто необходимо похейтить В2В?
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03.06.2020 07:28 Відповісти
ОДИН !!!???
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01.06.2020 22:41 Відповісти
Есть еще одна гнилая пирамида в Киеве - "авиакомпания" МАУ. Работает, как и Приватбанк при бабе Бене: собирает предоплату за авиабилеты на год вперед, но сама не платит своим контрагентам, не возвращает деньги клиентам за невыполненные рейсы. При долге в многие сотни миллионов долларов просит у государства финансовую поддержку в виде кредитов под низкий процент. Совет МАУ и г-ну Дыхне: попросите бабу Беню, у нее должно хватить на все финансовые дыры, которые она (и ее верные "менеджеры") и сделала.
Впрочем, SkyUp ничуть не лучше.
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01.06.2020 23:27 Відповісти
Извечная тяга нашего народа к халяве.
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01.06.2020 23:33 Відповісти
Если человек олигофрен и не понимает, что не может быть таких процентов ,то это его проблемы.
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02.06.2020 03:08 Відповісти
Нацкомиссия обнаружила похожий на пирамиду B2B Jewelery мошеннический проект - Цензор.НЕТ 1111
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02.06.2020 14:35 Відповісти
Рога и копыто ищет сормачного крупно рогатого вкладчика.
Расклад тут не нужен.
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02.06.2020 14:49 Відповісти
Что за вздор!!! Причем здесь В2В и пирамиды финансовые? У проекта все предельно четко и ясно расписано откуда деньги и такие проценты. Из-за того что компания стала такой популярной, вот за нее и взялись чтобы из мухи слона раздуть, а потом заработать на клевете В2В. Руки прочь от В2В!!!
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02.06.2020 20:11 Відповісти
Задрали такие заказные статьи. Надо, не надо, все равно вставляют В2В. Где правда в этой статье? Понятно, что статья делается для того, чтобы очередной раз облить грязью проект В2В
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03.06.2020 07:26 Відповісти
Горе без ума. Или как Ex limited пикирует в скам. Инвестициями занимаюсь уже несколько лет, а подготовкой к ним более 5 лет. Ну информационный наркоман, я думаю многие меня поймут 🤪 С первых дней я отговаривал свое отражение и окружение окружений от инвестиций в эту компанию. Ну кто же послушает дядю Серёжу, когда там такие возможности. Возможность одна и она использована. Название её поиметь, поиметь всех по быстрому и свернуться. Задание выполнено. Гип-гип урааа, Гип-гип урааа!)
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15.06.2020 00:12 Відповісти
Этих пирамид по типу Ex Limited с каждым годом как грибов после дождя. Данная мошенническая индустрия процветает из года в год семимильными шагами. Складывается впечатление, что наш народ настолько наивен, даже в век доступа к любой информации просто забивай в гугл и проверяй, что мошенникам достаточно сделать сайт, наобещать там с три короба и этого достаточно. Для тех кто действительно хочет заработать на инвестициях, если у компании нет продукта, нет реальных офисов, нет возможности встретиться с представителями компании, я молчу о том, что им позвонить им даже нельзя, то это 100% мошеннический проект.
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15.06.2020 09:47 Відповісти
Если b2b это реальные магазины, работники, топ лидеры, владелец компании, политическая партия, то Ex Limited это явный лохотрон. Здесь особо то и расследования на них искать не надо. Отсутствие их в в реестрах инвестиционных компаний уже обо всем говорит. А про их мифических 28 проектах вообще молчу
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15.06.2020 12:44 Відповісти
Чего же вы так долго предупреждаете... Или я медленно читаю ) Но не суть, касательно подозрений, это не подозрения, а реальность. С которой я сам столкнулся, забросил 100$, проценты какие-то капали, а вот пару недель назад когда речь пошла о выводе и процентов и тела, я потерпел фиаско или временно пока терплю. Но это вряд ли, 100$ не такие большие деньги. За-то я более глубоко погрузился за это время в тему инвестиций и имею более устойчивое понимание, куда давай, а куда не давать свои финансы. Ex limited - не давать) А вы и не сможете потому что уже неделю люди не могут зачислить деньги на счет, с карты списывается, а до счета не доходит.
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15.06.2020 14:20 Відповісти

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