Банки должны выявлять похожих на пирамиду B2B Jewelry мошенников, – Рожкова

Банковское сообщество должно отыгрывать ключевую роль в выявлении и блокировании работы финкомпаний, деятельность которых имеет признаки мошенничества.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в интервью FinClub, передает БизнесЦензор.

"Мне кажется, что ключевую роль в этом процессе должны играть банки", – сказала Рожкова.

"Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг", – добавила замглавы НБУ.

По мнению Рожковой, важную роль в этом должны играть профильные ассоциации.

"Их задача – оберегать свой рынок и своих клиентов от подобных компаний. Если видят подозрительные операции, должны сообщать регулятору, правоохранителям", – отметила замглавы Нацбанка.

"Еще один аспект – это финансовая грамотность. Мы планируем запустить информационную кампанию для населения: рассказать о простых правилах работы с небанковским финансовым сектором. Акцент будет сделан на том, что "нельзя делать", если ты хочешь безопасно работать с небанковским финансовым учреждением", – добавила Рожкова.

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Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств. Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.

Проект B2B Jewelry имел все признаки финансовой пирамиды.

В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.

По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.

Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.

По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.