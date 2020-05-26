Банки должны выявлять похожих на пирамиду B2B Jewelry мошенников, – Рожкова
Банковское сообщество должно отыгрывать ключевую роль в выявлении и блокировании работы финкомпаний, деятельность которых имеет признаки мошенничества.
Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в интервью FinClub, передает БизнесЦензор.
"Мне кажется, что ключевую роль в этом процессе должны играть банки", – сказала Рожкова.
"Последний кейс по B2B Jewelry очень показателен в этом плане: банк остановил операции, заблокировал счета компании, используя информацию из KYC-файла. Он увидел клиента, который, не имея никаких лицензий, получал средства от физлиц. Вся информация была передана в правоохранительные органы и Госфинмониторинг", – добавила замглавы НБУ.
По мнению Рожковой, важную роль в этом должны играть профильные ассоциации.
"Их задача – оберегать свой рынок и своих клиентов от подобных компаний. Если видят подозрительные операции, должны сообщать регулятору, правоохранителям", – отметила замглавы Нацбанка.
"Еще один аспект – это финансовая грамотность. Мы планируем запустить информационную кампанию для населения: рассказать о простых правилах работы с небанковским финансовым сектором. Акцент будет сделан на том, что "нельзя делать", если ты хочешь безопасно работать с небанковским финансовым учреждением", – добавила Рожкова.
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Как сообщалось, основатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта еще в конце марта публично заявил, что проект "ставится на паузу", включая выплаты кешбэков и вывод средств. Гонта пообещал, что как только закончится карантин, все магазины сети откроются и возобновят выплаты кэшбека.
Проект B2B Jewelry имел все признаки финансовой пирамиды.
В начале марта журналисты опубликовали видео, как из ювелирных магазинов компании с признаками финансовой пирамиды B2B Jewelry вывозят деньги в полиэтиленовых мешках.
По данным B2B Jewelry, в Украине, России и Казахстане работало около 100 ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Винницкой области.
Компания обещала доходность на пассивные инвестиции в изделия из драгметаллов 8% в неделю или около 400% годовых. Инвесторов проекта, по словам Гонты, уже около 500 тысяч. По словам участников проекта, компания привлекла у своих вкладчиков около $250 млн, но подтвердить реалистичность этих цифр невозможно.
По данным Генпрокуратуры и Налоговой службы, совладельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, и использовании схемы вывода наличных через фиктивный благотворительный фонд.
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