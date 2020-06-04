В США готовят законопроект о дополнительных санкциях противо "Северного потока-2"

Сенаторы США на этой неделе представят законопроект о расширении санкций в отношении российского проекта "Северный поток-2".

Как сообщает Reuters, новое законодательство, инициированное сенатором-республиканцем Тедом Крузом и сенатором-демократом Джин Шахин, расширит существующие санкции и будет включать штрафы не только для сторон, занимающихся укладкой трубопровода, но и предоставляющих услуги по андеррайтингу, страхованию или перестрахованию судов, передает БизнесЦензор.

Также документ предусматривает наказание для тех компаний, которые предоставляют "услуги или средства для модернизации технологий, установления сварочного оборудования, переоборудование или закрепления" судов.

Сенатор Круз заявил, что законопроект "ясно дает понять: те, кто связан с судами, которые прокладывают трубопровод, столкнутся с серьезными и немедленными санкциями".

Законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом США Дональдом Трампом.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер на прошлой неделе раскритиковал Вашингтон за "эскалацию угрозы санкций, которые являются экстерриториальными а, следовательно, противоречат нормам международного права".

В Кремле заявили, что вероятные новые санкции США по "Северному потоку-2" не повлияют на планы строительства.

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Как сообщалось, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, содержащий санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Незадолго перед этим швейцарская компания Allseas приостановила работы по газопроводу "Северный поток-2" до разъяснения американскими властями введенных США санкций.

Аналитическое издание S&P Global Platts допускает, что к достройке трубопровода "Северный поток-2" могут быть привлечены российские компании и суда, однако они не успеют завершить строительство в короткие сроки, хотя в Балтийском море осталось проложить только 6% газопровода (160 км).