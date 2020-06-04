Зеленский предложил отменить визы для туристов из арабских стран
Президент Владимир Зеленский поставит задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью.
Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольском, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.
По мнению президента, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.
"Нужно либерализовать визовую политику: если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, – мы для них отменяем. Нам нужно конкурировать за туриста", – сказал Зеленский.
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Глава государства также отметил, что сейчас из-за пандемии коронавируса и закрытия границ появились возможности для развития внутреннего туризма, и власти намерены работать над увеличением туристической привлекательности Украины.
В свою очередь туроператоры отметили, что иностранец за день тратит $120-150 и в среднем находится в Украине три-четыре дня.
Кроме того, представители отрасли предложили разработать программу целевых льготных кредитов под строительство гостиниц. Также поднимался вопрос введения льготной ставки НДС для туристической отрасли.
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