БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
564 1

"Укрэнерго" внедрит систему управления ограничениями ВИЭ

НЭК "Укрэнерго" внедряет Систему управления ограничениями ВИЭ – программное обеспечение, которое позволит автоматизировать формирование и предоставление оперативных диспетчерских команд на изменение текущей нагрузки генерации из ВИЭ.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

"Система позволяет предоставлять такие команды одновременно на большое количество электрических станций. При этом будут сохранены принципы пропорциональности и недискриминационности при применении ограничений генерации", – сказано в сообщении.

Доступ к Системе управления ограничениями ВИЭ осуществляется в соответствии с техническими требованиями, определенными в инструкции по организации каналов связи, размещенной на сайте "Укрэнерго" в разделе "Единое окно (Присоединение)" во вкладке "Система управления ограничениями ВИЭ".

"Система значительно совершенствует и упрощает обмен информацией между оператором системы передачи и участниками рынка, налаживает оперативное взаимодействие, а также устраняет риски ошибок при обмене оперативными командами и является одним из инструментов обеспечения надежной работы ОЭС Украины. Также она предусматривает автоматическое архивирование истории команд, позволяет мониторить их выполнения генерацией", – пояснили в компании.

Читайте также: Нацкомиссия ввела контроль за продажей электроэнергии и запасами топлива на ТЭС

В "Укрэнерго" напомнили, что диспетчерские команды на ограничение генерации из ВИЭ предоставляются для обеспечения операционной безопасности энергосистемы в случаях, когда имеется профицит электроэнергии и одновременно исчерпаны все другие возможности для балансировки (предложений участников балансирующего рынка, возможности работы ГАЭС в насосном режиме и тому подобное. При этом выполнение команд диспетчера является обязательным.

Автор: 

Укренерго (1995) альтернативна енергетика (699) Зелений тариф (333)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Укрэнерго" внедрит систему управления ограничениями ВИЭ//////////////////// Вот непонятно,для чего весь этот геморрой? Отмените антиконституционные(ст13) "рознично-рыночные" законы 2018г,которые разрушили балансы в энергетике,верните все к положению до их принятия(гос.оператор) и поставьте нетрадиционных "альтернативно-зеленых" негодяев в равные условия с "традиционными" АЭС,ГЭС и ТЭЦ а "гарантированный покупатель" отдайте паразитам- АО,ООО и пр "Рогам с копытами",пусть за награбленное и средства "зеленых" содержат этот воз,как содержало государство всю эту веселую кампанию все последние 2 года. А НКРЕКП пусть еще повысит в 3 раза стоимость атомной энергии через "гарантированного покупателя" и через суд возвратит в бюджет украденные у энергетиков 60 млрд.грн,отданные на "харчевание" "альтернативным негодяям" -в ущерб традиционным энергетикам. Все по законам рынка. Всем добра.
показати весь коментар
04.06.2020 18:33 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 