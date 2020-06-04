"Укрэнерго" внедрит систему управления ограничениями ВИЭ

НЭК "Укрэнерго" внедряет Систему управления ограничениями ВИЭ – программное обеспечение, которое позволит автоматизировать формирование и предоставление оперативных диспетчерских команд на изменение текущей нагрузки генерации из ВИЭ.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

"Система позволяет предоставлять такие команды одновременно на большое количество электрических станций. При этом будут сохранены принципы пропорциональности и недискриминационности при применении ограничений генерации", – сказано в сообщении.

Доступ к Системе управления ограничениями ВИЭ осуществляется в соответствии с техническими требованиями, определенными в инструкции по организации каналов связи, размещенной на сайте "Укрэнерго" в разделе "Единое окно (Присоединение)" во вкладке "Система управления ограничениями ВИЭ".

"Система значительно совершенствует и упрощает обмен информацией между оператором системы передачи и участниками рынка, налаживает оперативное взаимодействие, а также устраняет риски ошибок при обмене оперативными командами и является одним из инструментов обеспечения надежной работы ОЭС Украины. Также она предусматривает автоматическое архивирование истории команд, позволяет мониторить их выполнения генерацией", – пояснили в компании.

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В "Укрэнерго" напомнили, что диспетчерские команды на ограничение генерации из ВИЭ предоставляются для обеспечения операционной безопасности энергосистемы в случаях, когда имеется профицит электроэнергии и одновременно исчерпаны все другие возможности для балансировки (предложений участников балансирующего рынка, возможности работы ГАЭС в насосном режиме и тому подобное. При этом выполнение команд диспетчера является обязательным.