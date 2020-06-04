Госавиаслужба обнародовала новые правила работы авиакомпаний и аэропортов

Госавиаслужба Украины опубликовала рекомендации для авиакомпаний и аэропортов по работе после возобновления рейсов для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Рекомендации зафиксированы в решении о безопасности полетов №2020-05, введены в действие со 2 июня и фактически распространяют на территории Украины правила Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) COVID-19 Aviation Health Safety Protocol, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

В частности, документ запрещает вход в терминал провожающим и встречающим, а также пассажирам с признаками болезни. Авиакомпаниям рекомендовано стимулировать заболевших клиентов отказаться от поездки в аэропорт путем бесплатного перебронирования или отмены билета.

Во время нахождения в терминале и самолете пассажирам рекомендовано находиться в маске. Операторов аэропортов обязали обеспечить возможность покупки маски пассажирами, если они не смогли ее купить до приезда в терминал, а авиакомпании – наличие необходимого запаса масок на борту.

Персонал кроме масок должен носить перчатками, а работники службы авиационной безопасности – дополнительно прозрачные экраны на лице. В терминале должна обеспечиваться дистанция 1,5 метра во время прохождения всех процедур.

Магазины в аэропортах за исключением важных сервисов работать пока не будут. При этом операторы должны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой.

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Если пассажиров доставляют к самолету с помощью автобусов, их число должно быть увеличено для обеспечения достаточной дистанции. Если посадка производится пешком или через телетрап, в самолет будут запускать пассажиров от последнего ряда к первому.

Авиакомпаниям позволили продавать 100% мест на борту, но если позволяет загрузка и балансировка самолета, путешественники должны рассаживаться как можно дальше друг от друга.

Госавиаслужба позволила аэропортам и авиакомпаниям корректировать правила EASA в случаях, когда их нельзя выполнить в связи со специфическими ограничениями. Однако в таком случае следует разработать новые меры и согласовать их с регулятором.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня.