"Укрзализныця" вводит долгосрочные договоры с грузоотправителями

АО "Укрзализныця" запускает работу по долгосрочным договорам с грузоотправителями, который, по планам компании, поможет построить длительные и выгодные условия сотрудничества для всех участников бизнес-процессов по перевозке грузов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Мы предлагаем грузоотправителям заключить с нами долгосрочные договора - со сроком от 9 до 12 месяцев. Чем длиннее будет срок заказа услуги перевозок, тем ниже и выгоднее будет цена за пользование вагонами компании", - сказал и.о. главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Клиенты, которые подпишут такие договоры, смогут уверенно распланировать свою нагрузку в течение всего срока их действия. В то же время "Укрзализныця" благодаря новому продукту уменьшит операционные расходы с учетом долгосрочного планирования и равномерного получения доходов от использования вагонов в течение года", - сообщает компания.

Решение о внедрении таких договоров было принято на заседании правления "Укрзализныци" в четверг. "Укрзализныця" в случае подачи под погрузку вагонов в количестве меньшем, чем определено в согласованной заявке ежемесячно, уплачивает неустойку путем восстановления соответствующих денежных сумм на лицевом счете заказчика.

Заказчик перевозок, со своей стороны, в случае невыполнения согласованного заказа в целом или нагрузки и отправки представленных перевозчиком под погрузку вагонов в количестве меньшем, чем определено в заявке ежемесячно, также уплачивает неустойку, в том числе путем автоматического списания "Укрзализныцей" денежных средств с лицевого счета заказчика в последний календарный день каждого месяца из сумм денежных средств, перечисленных для исполнения денежного обязательства по договору.