Госэкоинспекция отпустила без штрафа судно, задержанное за загрязнение моря, – Фирсов

Новый глава Государственной экологической инспекции Андрей Мальованный отпустил без уплаты штрафа судно Stavange, задержанное за сброс в море пальмового масло.

Об этом в Facebook написал бывший глава Госэкоинспекции Егор Фирсов, сообщает БизнесЦензор.

"Вчера господин Малеванный своим распоряжением отпустил "Stavanger" на все четыре стороны. Ни копейки штрафа в бюджет судно не уплатило. Решение Малеванного базируется на том, что "Stavanger" якобы перечислил 26 млн грн на депозитный счет хозяйственного суда Одессы. Но, во-первых, эта сумма почти в 3 раза меньше размера ущерба. А во-вторых, это не штраф. Через пару месяцев эту историю тихо сольют, эти деньги вернут владельцу судна, и история закончится ничем", - написал Фирсов.

Он заявил, что его увольнение стало причиной его принципиальной позиции по задержанному судну. Фирсов напомнил, что Stavanger в конце апреля в порту "Южный" сбросило в море 8 тонн пальмового масла, что было зафиксировано инспекцией как факт загрязнения окружающей среды.

"Ущерб экологии был оценен экспертизой в 65 млн грн. Судно Stavanger было задержано нами до тех пор, пока его владелец (корабль ходит под флагом Тувалу) не компенсирует убытки. Через третьих лиц мне сразу же стали передавать просьбы "порешать" и отпустить корабль.

Именно поэтому я держал дело "Stavanger" на особом контроле. Позиция инспекции была однозначна - нарушитель выплачивает штраф в полном объеме. Но, видимо, наша принципиальность не понравилась руководству Кабмина", - написал Фирсов.

Он также заявил, что ему стало известно, что за Stavanger заплатили коррупционную взятку и его отпустили.

"После того, как меня без объяснения причин уволили, мне сразу же стало известно, что за "Stavanger" занесли, и его скоро отпустят. Но я не стал говорить об этом до официального подтверждения, чтобы не выглядело так, будто я от обиды поливаю грязью невинных людей", - сообщил Фирсов.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров на заседании в среду, 13 мая, назначил председателем Государственной экологической инспекции Андрея Мальованного.

Мальованный до последнего времени возглавлял Управление экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.

Согласно декларации чиновника, его жена Елена является владельцем ООО "Сити Инсайт" и ей принадлежит 50% уставного капитала компании "Будинвестгруп".

Обе компании фигурируют в криминальных расследованиях. В частности, печати "Сити Инсайт" были изъяты у подозреваемого по делу о вымогательстве взятки за выдачу разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух чиновниками Министерства экологии.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

Егор Фирсов – в прошлом народный депутат VII созыва от партии "УДАР" и VIII созыва от "Блока Петра Порошенко". Вышел из БПП в 2016 году после конфликта на то время министра экономического развития Айвараса Абромавичуса с депутатом и ближайшим соратником Порошенко Игорем Кононенко. После прекращения полномочий Фирсова съездом БПП был лишен депутатского мандата.