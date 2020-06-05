"Укрэксимбанк" продал имущество задолжавшей миллиард фармкомпании за 185 миллионов (обновлено)

Государственный "Укрэксимбанк" продал на аукционе на площадке OpenMarket ГП "СЕТАМ" логистический комплекс со специализированным оборудованием для фармацевтической отрасли, принадлежавший ООО "Фалби".

Как сообщает пресс-служба банка, таким образом завершен первый этап взыскания долга, передает БизнесЦензор.

"Продажа осуществлялась в рамках исполнительного производства с целью погашения "Укрэксимбанкому" задолженности общества "Фалби". Финальная цена объекта (земельной площадки, складского комплекса и его оборудования) составила 145,45 млн грн", – сказано в сообщении.

Кроме того, неделей ранее банк продал 9 принадлежавших должнику аптек в Киеве за 40 млн грн.

По данным электронной площадки OpenMarket, стартовая цена лота составила 114,3 млн грн, а победителем аукциона стало ООО "ДК БЦ2" с предложением 115,4 млн грн (без НДС), передает Интерфакс-Украина.

Согласно объявлению, объект площадью 13,8 тыс. кв. м расположен на земельном участке в 2,9 га. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственником ООО "ДК БЦ2" является кипрская Dragon Capital Investments Limited (100%), а конечным бенефициаром – Томаш Фиала.

В "Укрэксимбанке" уточнили, что заемщик прекратил выплаты по кредиту еще в 2014 году, и с тех пор его задолженность перед банком достигла 1 млрд грн.

"В течение следующих двух лет "Укрэксимбанк" пытался найти пути для реструктуризации, которая позволила бы компании плавно выйти из дефолтного состояния. Однако все предложения оказались напрасными, поэтому было начато взыскание задолженности в судебном порядке", – отмечаютв банке.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер отметил, что долг этого заемщика еще далеко не закрыт и банк будет продолжать заниматься его взысканием.

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В госреестре учредителем предприятия с иностранными инвестициями в форме ООО "Фалби" указана кипрская компания "Фарлот Трейдинг ЛТД", а конечным бенефициаром – гражданин Германии Йохансес Джулиос.

Одним из бенефициаров "Фалби" также называли Михаила Пасечника, который с июня 2014 по март 2015 года возглавлял Государственную службу по лекарственным средствам, а также ранее был президентом "Фалби".