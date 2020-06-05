Цены на автогаз подскочили с начала мая на 24%

За неделю с 29 мая по 5 июня средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 копеек за литр или на 3,4%) – до 10,56 грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 38 коп. и 31 коп. – до 11,09 грн/л и 11,46 грн/л соответственно.

Автогаз на станциях консолидированной группы "Приват" подорожал на 28-34 коп. – до 9,82-9,87 грн/л.

На станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Glusco этот вид топлива подорожал до 10,67 грн/л и 10,40 грн/л соответственно.

В сети KLO цена за неделю выросла на 48 копеек – до 10,97 грн/л.

Сети BVS, "Авантаж 7", "Автотранс" и другие подняли цены на 25-50 коп./л.

Всего с начала мая по 5 июня средняя розничная цена газа выросла на 24% или на 2,05 грн за литр, в то время как оптовые цены на ГНС за этот период повысились на 60%. По состоянию на 5 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 590 грн/т или 9,70 грн/л.

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Как сообщалось, за предыдущую неделю средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 65 копеек или на 7% – до 10,20 грн/л.

В течение мая средняя розничная цена газа выросла на 20% или на 1,7 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц повысились на 60% или 3,40 грн/л.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л