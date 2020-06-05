Центральный госпиталь МВД передумал покупать аппараты вентиляции легких на 50 миллионов

Центральный госпиталь Министерства внутренних дел передумал покупать уже оплаченные аппараты искусственной вентиляции легких общей стоимостью 51,15 млн грн.

В учреждении пояснили, что отказались от закупки уже после оплаты заказа якобы из-за обещания волонтеров предоставить милицейскому госпиталю 30 ИВЛ бесплатно, передает БизнесЦензор со ссылкой на Bihus.Info.

Таким образом, уплаченные за ИВЛ 51 грн пролежали на счетах частной фирмы три недели, после этого платеж вернулся в медучреждение.

В госпитале уточнили, что сейчас в медучреждении 16 аппаратов ИВЛ в рабочем состоянии. Еще 30 аппаратов госпиталя пообещали в качестве помощи предоставить благотворители, не уточнив, от кого именно поступило такое обещание.

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Как сообщалось, Центральный госпиталь МВД Украины 10 апреля заключил соглашение с ООО "Мрия-Медикал" о закупке аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения нового коронавируса на 51,15 млн грн.

Согласно условиям договора, до конца 2020 года в Киев по предоплате должны были поставить 50 аппаратов искусственной вентиляции легких Brightfield S1200 (Швеция) экспертного класса по 1,02 млн грн за штуку. В то же время другие заказчики покупали такие же аппараты на 14-31% дешевле.

При этом киевская фирма "Мрия-Медикал" с уставным капиталом 20 тыс. грн была зарегистрирована 23 января 2020, то всего три месяца назад.

Основателем и директором фирмы указана киевлянка Диана Бардаченко, дочь главного специалиста отдела регистрации сельскохозяйственной техники главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Николая Бардаченко. В сети "Linkedin" она назвала себя коммерческим менеджером ООО "Мед Текнолоджи" Максима Савченко.

Ранее новосозданная фирма уже успела получить подрядов больниц на поставки защитной одежды и тестов ПЦР на 9,23 млн грн.