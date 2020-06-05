Падение поступлений от экспорта черных металлов достигло 19%, – Таможенная служба

Металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $3,29 млрд.

Об этом свидетельствует таможенная статистика Государственной таможенной службы (ГТС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, на черные металлы за этот период пришлось 16,86% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,47% за первые пять месяцев прошлого года.

В том числе в мае поступления от экспорта черных металлов составили $601,51 млн.

В то же время Украина в январе-мае текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 23,4% – до $377,9 млн. В мае этот показатель составлял $80,37 млн.

Кроме того, Украина в январе-мае сократила экспорт металлоизделий на 16,1% – до $364,27 млн. В мае их поставлено на $70,25 млн.

Импорт металлоизделий за этот период снизился на 29% – до $316,96 млн. В мае их ввезено на $60,69 млн.

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Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 годуснизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до $8,74 млрд. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год.

В то же время Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1 млрд 251,82 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% – до $1,04 млрд. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% – до $1,1 млрд.

Напомним, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.