Жителям Волыни предложили возможность реструктуризировать долги за газ

ООО "Волыньгаз сбыт" предлагает клиентам-должникам подписать договор о реструктуризации долга, что позволит минимизировать риски отключения от газоснабжения в межотопительный период и избежать судебной процедуры по взысканию долга.

Как сообщает пресс-служба компании, по состоянию на начало июня задолженность населения Волынской области за потребленный природный газ составляет 380 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Мы будем предоставлять возможность оплатить за потребленный газ частями той категории граждан, которые по состоянию на 1 октября 2019 года не имели задолженности за потребленный газ, а в промежутке между октябрем и июнем оплатили за газ не менее 65%. Также есть еще два требования: претенденты на реструктуризацию долга не должны быть субсидиантами и не должны быть отключенными от системы газоснабжения", – пояснил директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук.

В компании уточнили, что договор реструктуризации позволит рассрочить оплату долга равными частями с 1 июня по 1 сентября 2020 года и войти в следующий отопительный сезон без долгов.

Читайте также: Расчеты за газ на Волыни упали из-за карантина на 25%

В случае соответствия условиям для оформления договора реструктуризации долга, потребителю необходимо направить на электронный адрес ООО "Волыньгаз сбыт" [email protected] следующие документы: паспорт владельца или лица, заключившего заявление-присоединение к условиям типового договора на поставку природного газа, а также справку о присвоении идентификационного кода. Для удобства в коммуникации необходимо предоставить номер телефона для обратной связи. Работники компании проверят выполнение потребителем этих условий и предоставленные документы, оформят соглашение и пригласят потребителя для подписания.

В компании отмечают, что предложение подписания такого договора не предусмотрено для тех потребителей, которым уже прекращено газоснабжение и/или дело о взыскании долга по ним передано в суд или исполнительную службу.