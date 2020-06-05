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Новини
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Нацбанк увеличил покупку валюты в 6 раз

Нацбанк увеличил покупку валюты в 6 раз

Национальный банк Украины в период с 1 по 5 июня купил на межбанковском валютном рынке $410,7 млн, что в 5,7 раза больше, чем неделей ранее ($72 млн).

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Вся сумма была куплена в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), при этом валюту Нацбанк на минувшей неделе не продавал.

В целом с начала года центробанк купил на межбанке $3,14 млрд, продал – $2,79 млрд.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины в период с 25 по 29 мая купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, а с 18 по 22 мая – $228 млн.

Автор: 

валюта (2163) курс (1494) Міжбанк (328) НБУ (9266)


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Решили качнуть рынок?
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06.06.2020 07:11 Відповісти
Курс гривны удерживают.
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06.06.2020 11:57 Відповісти
Станок печатный не поломается?
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06.06.2020 09:47 Відповісти
Там что то знают
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08.06.2020 21:05 Відповісти

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