Нацбанк увеличил покупку валюты в 6 раз
Национальный банк Украины в период с 1 по 5 июня купил на межбанковском валютном рынке $410,7 млн, что в 5,7 раза больше, чем неделей ранее ($72 млн).
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Вся сумма была куплена в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), при этом валюту Нацбанк на минувшей неделе не продавал.
В целом с начала года центробанк купил на межбанке $3,14 млрд, продал – $2,79 млрд.
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Как сообщалось, Национальный банк Украины в период с 25 по 29 мая купил на межбанковском валютном рынке $72 млн, а с 18 по 22 мая – $228 млн.
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показати весь коментар06.06.2020 07:11 Відповісти Мені подобається 0
Герхард
показати весь коментар06.06.2020 11:57 Відповісти Мені подобається 1
Корсунский
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