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В ЕС готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины

В ЕС готовы поддерживать реформы угольной отрасли Украины

В Представительстве Европейского Союза выразили готовность поддержать реформы угольной отрасли Украины.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

О готовности представительства ЕС поддержать реформу стало известно во время встречи и.о. Министра энергетики Ольги Буславець во время встречи с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом.

Ольга Буславец рассказала, что самый больной вопрос – реформирование шахт в "моногородах", население которых полностью зависит от их работы.

"Мы хотим использовать опыт европейских и других стран, которым удалось успешно решить аналогичные проблемы", – отметила Буславец, добавив, что сейчас идут переговоры по поддержке в этом вопросе со стороны Германии, Всемирного банка и других международных партнеров.

Матти Маасикас заверил представителей министерства, в представительстве ЕС готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы и предоставлять Украине поддержку для успешного проведения реформы.

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