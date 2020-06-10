Цены на нефть снижаются из-за данных о росте запасов в США

Котировки нефти снижаются в среду после публикации данных о росте запасов в США.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,51 (1,24%), до $40,67 за баррель. За торги вторника Brent подорожала на $0,38 (0,9%), до $41,18 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (1,59%) - до $38,32 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,75 (1,96%), до составила $38,94.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе, завершившейся 5 июня, увеличились на 8,4 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,3 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 2,3 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго страны будет опубликован позднее 10 июня. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозируют, что статистика покажет снижение запасов на прошлой неделе на 3,2 млн баррелей.

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020 году на 100 000 баррелей в сутки по сравнению с майским прогнозом - до 11,6 млн б/с, что будет на 0,7 млн б/с меньше, чем в 2019 году, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Цена на нефть Brent во втором полугодии 2020 года в среднем составит $37 за баррель, говорится в отчете EIA. В следующем году цена вырастет до $48 за баррель. Этот прогноз совпадает с оценкой, сделанной месяцем ранее.