Фонд гарантирования предупредил о мошеннических предложениях вернуть средства из неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины предупреждает о мошеннических действиях компаний, которые обещают за оплату вернуть средств кредиторам неплатежеспособных банков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Фонда сообщает БизнесЦензор.

По данным Фонда, мошенники обещают вернуть средства юридическим лицам и вкладчикам с суммой вклада свыше 200 тысяч грн.

"Удовлетворение требований кредиторов осуществляется без посредников и единственным, определенным законом путем: за счет средств, полученных от управления и продажи активов неплатежеспособных банков", – сообщает Фонд.

Согласно ему, очередность определения требований кредиторов определяется ст.52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" и предполагает перечисление средств, которые положены кредиторам на депозит нотариусу для дальнейшей выдачи.

Отмечается, что с 2019 по 1 июня 2020 года на депозит нотариусам было перечислено порядка 76 млн грн, которые принадлежат кредиторам.

Кредиторам неплатежеспособных банков в 2020 году были погашены требования на общую сумму 4,3 млрд грн, в частности кредиторам четвертой очереди выплачено 472 млн грн, седьмой – 153 млн грн, сообщает Фонд.