ГБР объявило о подозрении Порошенко

Пятому президенту Украины Петру Порошенко уведомили о подозрении, сообщает Государственное бюро расследований Украины.

Об этом со ссылкой на Facebook ГБР сообщает БизнесЦензор.

"11:40 прокуроры, по поручению генпрокурора, сообщили о подозрении Порошенко П.А", - сообщает ГБР.

Также Бюро сообщает, что Порошенко отказался от участия в допросе и попытался покинуть здание ГБР, куда прибыл с адвокатами.

Сегодня Порошенко пришел на допрос в ГБР по делу о незаконном перемещении картин через государственную границу.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что в кабинете ГБР к Порошенко пришли неизвестные и назвались представителями Генеральной прокуратуры Украины и попытались вручить Порошенко подозрение в деле Сергея Семочко, сообщает 5 канал. Семочко во время президентства Порошенко занимал должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки.

"Это дело о назначении господина Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Вы знаете, что это обвинение, это было сделано так, что будто бы Порошенко с целью украсть деньги, то есть, зарплату Семочко, назначил его в обход процедуры", - сказал Новиков.

"Сегодня в помещении Центрального аппарата ГБР Порошенко Петру Алексеевичу следователям ГБР озвучено уведомление о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, которым склонял действующего главы Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий", - сказал в эфире 5 канала Вадим Приймачок, начальник второго отделения ГБР.

Представитель ГБР также добавил, что в суд будет подано представление об избрании Порошенко меры пресечения.

Как сообщалось, Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко в апреле 2019 года. Причины увольнения тогда не назывались.

Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко имеет недвижимости на более, чем 200 млн грн и родственников с российским гражданством и бизнесом в Крыму.

Кроме того, семья Семочко также находится в тесных отношениях с семьей Геннадия Боголюбова, а его подчиненные добились доступа к выводам международного расследования о выведении средств из "Приватбанка".

НАБУ открыло дело по этим фактам. Также стало известно, что Семочко через двух посредников требовал у ООО "Диавита" $250 тыс. за участие компании в тендере Министерства здравоохранения по закупке расходников для диализа.