Киев не переходит к очередному этапу ослабления карантина, – Кличко

Столица пока не может перейти к следующим этапам ослабление ограничений, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Хочу отметить, что показатель количества больных на 100 000 жителей за последние 5 дней составляет более 15 человек. По этому критерию Киев, к сожалению, не может переходить к следующим этапам ослабление ограничений. Поэтому говорить об открытии ресторанов, бассейнов, детских лагерей и так далее - пока рано", - отметил Кличко.

Он добавил, что если этот критерий превысит 24 больных на 100 тысяч населения, город будет вынуждено вернуться к ограничениям.

"Мы делаем все, заботясь о здоровье и безопасности киевлян. Но, к сожалению, многие ведут себя так, будто угрозы не существует и вирус куда-то делся. Это не так!" - отметил Кличко.

Сегодня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента, рассказал Кличко.

"Это - наибольшее количество госпитализированных больных за все период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек - в тяжелом состоянии. Пятеро - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах - 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей", - отметил Кличко.

По его словам, большое количество в столице и больных с пневмониями.

"408 пациентов лечатся сегодня в стационарах столичных медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией", - отметил Кличко.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Киев и еще шесть областей не готовы к очередному этапу послабления карантина.