Суд вновь разрешил заочный арест Жеваго

Следственный судья Печерского райсуда Киева вынес определение, разрешающее арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит".

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков, передает БизнесЦензор.

Кроме того, сегодня этот же суд рассматривает ходатайство об аресте имущества экс-нардепа.

Как сообщалось, 25 мая Киевский апелляционный суд по ходатайству адвокатов Жеваго отменил ранее вынесенное следственным судьей Печерского райсуда Киева определение, разрешающее арест бывшего народного депутата Украины III-VIII созывов. Прокуратура подала новое ходатайство.

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Перед этим в компании Ferrexpo Жеваго заявили, что Апелляционный суд Киева 2 июня снял арест с 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК).

Напомним, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". В ГПУ зявляли, что Жеваго объявлен в международный розыск.

В начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября того же года следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицали, заявляя, что Жеваго находился за границей на лечении .