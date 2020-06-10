Нацкомиссия установила минимальную цену на балансирующем рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на период карантина и в течение 30 дней после его завершения определила предельную цену на балансирующем рынке электроэнергии на уровне не менее 80% от цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора в среду, 10 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документом внесены изменения в постановление НКРЭКУ №766 от 8 апреля 2020 года ("О действиях участников рынка электрической энергии в период карантина и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19").

"Участникам рынка в своих заявках на балансирующую электрическую энергию указывать цену, которая не меньше 80% от значения цены на рынке "на сутки вперед" на этот расчетный период и не превышает 105% от ограничения цены на рынке "на сутки вперед" на этот расчетный период", – указано в обнародованном к утверждению проекте постановления.

Планировалось также этим документом обязать участников внутрисуточного рынка (ВСР) в своих заявках на торги на ВСР обозначать цену электроэнергии на уровне не ниже цены на РСВ на соответствующий расчетный период. Однако постановление было принято без указанного пункта из-за необходимости ГП "Оператор рынка" создать для этого соответствующие технические возможности, реализация которых требует времени.

Как сообщалось, 3 июня НКРЭКУ приняла решение о проведении внеплановых выездных проверок 64 компаний относительно соблюдения законодательства и лицензионных условий на производство, поставку электроэнергии, трейдерскую деятельность и осуществление функций гарантированного покупателя. Такое решение комиссия принято в связи с вероятными манипуляциями на рынке.

В то же время запланированное на 3 июня принятие решения об ограничении минимальных цен на РСВ во избежание манипуляций принято не было из-за необходимости проведения консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.